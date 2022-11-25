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零希沃特负重上限怎么提升 负重高了会怎么样

2022-11-25 09:06:33来源：互联网编辑：佚名

零希沃特是一款玩法类似逃离塔克夫的生存射击游戏，游戏中玩家需要在地图中搜选各种物资，但是玩家东西拿多了会出现超重的问题，那么零希沃特负重怎么提高，一起来看看吧。

零希沃特负重提升方法

零希沃特中也是有负重这一设定的，玩家身上的道具超过负重会导致移动速度变慢。

游戏中玩家可以通过购买更高负重的背包来提升负重。这里推荐酒保二级解锁的绿包，属性为15kg负重，12%移动速度加成和20%人机工效加成。其余还有一个小红基地买的棺材包，还有医生卖的黑包。

负重超重的情况下还是优先回到撤离点把超重部分送回安全区，不然还是比较影响体验的。

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