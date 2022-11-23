大多数五星结局怎么达成 逆天改命结局怎么触发

2022-11-24 09:10:28 来源：互联网 编辑：佚名

大多数游戏中有多种结局可以达成，每一种结局的达成条件都不同，其中难度最高的是五星结局，那么大多数五星结局怎么触发，一起来看看吧。

大多数五星结局达成条件

游戏中的五星结局为：逆天改命，触发条件如下。

妹妹偷跑出家找到男主时，归还彩礼钱，并在工地曹工和书店了解到大学学费相关事情，在月底还上欠款并攒齐学费。

也就是说，需要我们还清欠款，并给妹妹准备3000元学费，也就是到达天数后身上要留13000+。