大多数怎么提高敏捷 敏捷在哪里练

2022-11-23 09:14:11 来源：互联网 编辑：佚名

大多数是一款模拟生存打工游戏，游戏中玩家扮演的主界有各种属性，没一种属性都需要玩家通过各种途径提升，那么大多数敏捷怎么提升？一起来看看吧。

大多数敏捷提升方法

完成增加敏捷的任务或者工作可以提升敏捷值。

在公园中的健身器材处锻炼可以提高角色的体质和敏捷属性，每锻炼0.5小时可获得20的属性经验。

游戏中敏捷可以加快角色的移动速度和增加奔跑的持续时间，还可以加快工作的完成速度。除了敏捷以外，完成各种任务还可以增加角色的其他属性。