零希沃特空投怎么获得 空头在哪里

零希沃特是一款玩法类似逃离塔克夫的生存射击游戏，游戏中玩家需要收刮各种物资活下去，那么零希沃特空头补给在哪获得，一起来看看吧。
游戏中玩家在地图上待上一段时间后，会出现一阵明显不同的声音，听到声音就可以看地图了。此时地图上会出现黄圈作为空投的大致范围，这就是空投指示圈。
玩家前往黄圈就可以寻找空投，但要小心，不仅仅只有玩家会去捡空投，一些强盗也会去，因此在有一定装备之前注意准备一下。空投落地后便会有当地的强盗去掠夺这些物资，所以也不要太晚了。
禁闭求生顶级掠食者是游戏中的一个特殊突变，需要玩家完成前置条件才能解锁，那么禁闭求生顶级掠食者怎么获得，一起来看看吧。禁闭求生顶级掠食者解锁方法突变介绍你已经成为后院最强的生物，能够让游首领制造的武器展现出隐藏的力量。突变功能1.魔母棍棒：有机会造成外敌更强的毒液伤害。2.繁花镰刀：增加武器的攻击速
大多数是一款非常有趣的打工模拟游戏，玩家需要吃饭来满足自己的饱腹感，游戏中的食物种类有很多，那么大多数食物满足感有什么用，一起来看看吧。大多数食物满足感提升方法首先找到烧烤摊，进行点击;接着花费40元吃烧烤;最后完成吃烧烤，就能提升食物满足感。不同食物满足感叮叮糖售价10饱腹感0满足感6水果售价15
大多数是一款打工模拟游戏，游戏中玩家需要使用各种方式来赚钱，摆摊卖花是赚钱的方法之一，那么大多数在哪里摆摊收益高，一起来看看吧。大多数摆摊买花攻略老城区左下角有个花店可以进货(我就发现这一个可以在一周目用来摆摊的)，我就把能买的3种花都买了。我只知道4个摆摊点，公交站卖花基本没收益，公园没试过，不知
神之天平变石是游戏中非常重要的一个道具，这个道具玩家能通过合成的方式来获得，那么神之天平变石怎么合成，下面就为大家分享神之天平变石合成方法。神之天平变石合成方法天平需要使用到变石，玩家需要优先把所有隐藏装备和竞技场打完，打完后将隐藏装备精通给一级宝石，竞技场最后一关后会解锁传说剑，将传说剑练满后会给
神之天平在第四章节中需要玩家解开一个谜题才能进入，需要玩家找到线索换成对应扑克牌的颜色，那么神之天平第四章谜题怎么过？一起来看看吧。神之天平第四章谜题攻略玩家首先使用回溯时光之草，得到传说药草。然后需要搜集麦草，旅馆右房间有透明平台，还有两个在村人房间里。后续蛇神洞窟扑克牌解密，将四个宝珠颜色换成对
零希沃特红军团是游戏中的任务之一，这个任务需要玩家在指定的位置防止摄像头并且击杀一定数量的敌人，那么零希沃特红军团任务怎么完成？一起来看看吧。零希沃特红军团任务攻略红军基地的任务较少，只有两个任务，很轻松就可以完成。1、Eyeseverywhere在他这买一个摄像头，然后放在绿军团首领办公室里，买完
零希沃特子但是游戏中非常重要的道具，玩家能够过收集物资或者建造来获得，还可以通过交易获得，那么零希沃特子弹怎么获得，一起来看看吧。零希沃特子弹获取方法游戏中的子弹需要去酒保或者杂货商人处进行购买，收集到只够资源后也可以自己制作。商人位置在基地左上角绿军那边，完成商人的第二个任务即可开放购买子弹功能。
战神5是一款动作冒险游戏，游戏中玩家能够设置四种画质，但是不少玩家设置高画质后会降低游戏帧数，那么战神5高帧数怎么开启，一起来看看吧。战神5高帧数开启方法进入游戏后打开【设置】页面，然后在影像中选择游戏模式，选择性能模式即可。参数设置一览分辨率模式：4K/30FPS。性能模式：60PFS。支持分辨率
神之天平游戏中有大量的道具，玩家能在物品栏中使用，但是游戏中的道具非常多，一个个找会比较麻烦，可以设定快捷键来使用，下面就为大家分享神之天平道具快捷键设置方法。神之天平道具快捷键设置方法游戏中玩家要使用道具需要先打开菜单，打开道具页面，在道具页面中选择需要使用的道具进行使用。玩家还可以在快捷道具栏中
战神5适合国王是游戏中的任务之一，这个任务需要玩家击败赫罗夫克莱希国王，这个boss打起来比较困难，那么战神5赫罗夫克莱希国王怎么打？一起来看看吧。战神5赫罗夫克莱希国王打法位置：米德加德–国王的坟墓任务：适合国王推荐装备：猛攻护盾、狂战士护甲套装、3x尼夫尔海姆附魔、3x穆斯佩尔海姆附魔、九界徽章