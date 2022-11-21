零希沃特空投怎么获得 空头在哪里

2022-11-22 09:18:11 来源：互联网 编辑：佚名

零希沃特是一款玩法类似逃离塔克夫的生存射击游戏，游戏中玩家需要收刮各种物资活下去，那么零希沃特空头补给在哪获得，一起来看看吧。

零希沃特空投获取方法

游戏中玩家在地图上待上一段时间后，会出现一阵明显不同的声音，听到声音就可以看地图了。此时地图上会出现黄圈作为空投的大致范围，这就是空投指示圈。

玩家前往黄圈就可以寻找空投，但要小心，不仅仅只有玩家会去捡空投，一些强盗也会去，因此在有一定装备之前注意准备一下。空投落地后便会有当地的强盗去掠夺这些物资，所以也不要太晚了。