禁闭求生顶级掠食者怎么解锁 顶级掠食者有什么用

禁闭求生顶级掠食者是游戏中的一个特殊突变，需要玩家完成前置条件才能解锁，那么禁闭求生顶级掠食者怎么获得，一起来看看吧。
突变介绍
你已经成为后院最强的生物，能够让游首领制造的武器展现出隐藏的力量。
突变功能
1.魔母棍棒：有机会造成外敌更强的毒液伤害。
2.繁花镰刀：增加武器的攻击速度。
解锁方法
击败兰花螳螂。
神之天平变石是游戏中非常重要的一个道具，这个道具玩家能通过合成的方式来获得，那么神之天平变石怎么合成，下面就为大家分享神之天平变石合成方法。神之天平变石合成方法天平需要使用到变石，玩家需要优先把所有隐藏装备和竞技场打完，打完后将隐藏装备精通给一级宝石，竞技场最后一关后会解锁传说剑，将传说剑练满后会给
神之天平在第四章节中需要玩家解开一个谜题才能进入，需要玩家找到线索换成对应扑克牌的颜色，那么神之天平第四章谜题怎么过？一起来看看吧。神之天平第四章谜题攻略玩家首先使用回溯时光之草，得到传说药草。然后需要搜集麦草，旅馆右房间有透明平台，还有两个在村人房间里。后续蛇神洞窟扑克牌解密，将四个宝珠颜色换成对
零希沃特红军团是游戏中的任务之一，这个任务需要玩家在指定的位置防止摄像头并且击杀一定数量的敌人，那么零希沃特红军团任务怎么完成？一起来看看吧。零希沃特红军团任务攻略红军基地的任务较少，只有两个任务，很轻松就可以完成。1、Eyeseverywhere在他这买一个摄像头，然后放在绿军团首领办公室里，买完
零希沃特子但是游戏中非常重要的道具，玩家能够过收集物资或者建造来获得，还可以通过交易获得，那么零希沃特子弹怎么获得，一起来看看吧。零希沃特子弹获取方法游戏中的子弹需要去酒保或者杂货商人处进行购买，收集到只够资源后也可以自己制作。商人位置在基地左上角绿军那边，完成商人的第二个任务即可开放购买子弹功能。
战神5是一款动作冒险游戏，游戏中玩家能够设置四种画质，但是不少玩家设置高画质后会降低游戏帧数，那么战神5高帧数怎么开启，一起来看看吧。战神5高帧数开启方法进入游戏后打开【设置】页面，然后在影像中选择游戏模式，选择性能模式即可。参数设置一览分辨率模式：4K/30FPS。性能模式：60PFS。支持分辨率
神之天平游戏中有大量的道具，玩家能在物品栏中使用，但是游戏中的道具非常多，一个个找会比较麻烦，可以设定快捷键来使用，下面就为大家分享神之天平道具快捷键设置方法。神之天平道具快捷键设置方法游戏中玩家要使用道具需要先打开菜单，打开道具页面，在道具页面中选择需要使用的道具进行使用。玩家还可以在快捷道具栏中
战神5适合国王是游戏中的任务之一，这个任务需要玩家击败赫罗夫克莱希国王，这个boss打起来比较困难，那么战神5赫罗夫克莱希国王怎么打？一起来看看吧。战神5赫罗夫克莱希国王打法位置：米德加德–国王的坟墓任务：适合国王推荐装备：猛攻护盾、狂战士护甲套装、3x尼夫尔海姆附魔、3x穆斯佩尔海姆附魔、九界徽章
吸血鬼幸存者是一款生存动作冒险游戏，游戏中很多隐藏可以获得，很多玩家不知道奶精灵在哪，下面就为大家分享吸血鬼幸存者奶精灵位置。吸血鬼幸存者奶精灵位置奶精灵也就是游戏中的牛奶精灵，牛奶元素精灵，是图书馆开场泥元素的白色亚种。玩家可以在奶牛场发现他们，奶牛场需要图书馆达到40级即可解锁。
战神5游戏中有白天黑夜的设定，有的隐藏需要玩家来回切换时间才能触发，那么战神5白天怎么切换到晚上，一起来看看吧。战神5时间切换方法要做主线救双狼，然后地图上就会解锁圣坛，在圣坛切换。具体主线大概就是芙蕾亚离队去找他弟弟，然后奎爷去华纳海姆发现营地没人了。救完狼去救弗雷的路上有个彩蛋对话，需要你一直切
镇邪游戏中玩家在郊外会遇到一个锻造师，和他对话后能触发一个任务，需要玩家获得材料上交后能获得青烟剑，那么镇邪青烟剑材料怎么获得？一起来看看吧。镇邪青烟剑材料获取方法青烟剑一共需要4个材料，具体位置如下：1.僵尸村到强盗村的路上箱子里有个。2.野林子桃花林上吊鬼新娘墓穴有玄铁。3.黑湖左上角墓穴洞口往