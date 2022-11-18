大多数怎么卖花赚钱 在哪里摆摊好

2022-11-21 09:08:07 来源：互联网 编辑：佚名

大多数是一款打工模拟游戏，游戏中玩家需要使用各种方式来赚钱，摆摊卖花是赚钱的方法之一，那么大多数在哪里摆摊收益高，一起来看看吧。

大多数摆摊买花攻略

老城区左下角有个花店可以进货(我就发现这一个可以在一周目用来摆摊的)，我就把能买的3种花都买了。

我只知道4个摆摊点，公交站卖花基本没收益，公园没试过，不知道。但是酒吧门口和烧烤摊卖，从5-6点时间卖，可以卖到4小时，只要需要满100%，就是720收入。

好像玫瑰收益最低，净利润7元，但是销量快一点，因为一周目时间紧，任务重，我没测试哪一个花更好，反正我三种一起卖，只要是4小时，就是720稳定(100%需求)。

然后9点下班以后刷一下心情。这样两大件+720，日收益1000+是没问题的。

这里面最大的问题就是第一心态和情绪提前扛不住，需要提前处理，就没有4小时摆摊其一，其二，早上7点出门，连续10小时工作，中间休息直接嗑零食(能量棒，巧克力，或者牛肉干)省时间，基本结束也是17点半以后。

就算不处理情绪心态，也是大概率没有办法6点前到摆摊位置，这样就少了1小时摆摊，亏得有点多。

所以我有一个想法，想改进下(没测试过)，就是前面不变，到花店开了前后，应该主选择8小时工作(收益高+安全)，然后3点多下班。

距离摆摊开始大约2小时左右，骑车去把心态情绪刷一下，顺便洗个澡，换个干净衣服。然后5点到6点之间开始摆摊，直接吃720。

毕竟大件搬运没有安全只能靠技能，我脸黑，经常轻伤，然后就紧接着心态炸。就凑不到4小时摆摊卖花。