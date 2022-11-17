神之天平第四章谜题怎么解 扑克牌颜色顺序是什么

镇邪是一款上帝视角的恐怖冒险游戏，游戏中玩家扮演的道士需要帮助村解决麻烦，在开头有个任务需要玩家召唤铁柱的魂魄并且让他回到身体中，那么镇邪铁柱的魂怎么获得？一起来看看吧。镇邪铁柱的魂获取方法对话中得知村中大阵被破坏，村民生命出现威胁，跟随村长前往最严重的铁柱家。此任务开始设有倒计时，时间内没有完成视

2022-11-14 | 0