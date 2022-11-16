神之天平道具怎么设置快捷键 道具怎么用

神之天平游戏中有大量的道具，玩家能在物品栏中使用，但是游戏中的道具非常多，一个个找会比较麻烦，可以设定快捷键来使用，下面就为大家分享神之天平道具快捷键设置方法。
游戏中玩家要使用道具需要先打开菜单，打开道具页面，在道具页面中选择需要使用的道具进行使用。
玩家还可以在快捷道具栏中设置想用的道具，然后按下“上+攻击键”便可立刻使用设置于快捷道具栏B最右边的道具(仅限于地面使用)。
在游戏的按键设置中也可以自定义道具选择的按键设置。
战神5适合国王是游戏中的任务之一，这个任务需要玩家击败赫罗夫克莱希国王，这个boss打起来比较困难，那么战神5赫罗夫克莱希国王怎么打？一起来看看吧。战神5赫罗夫克莱希国王打法位置：米德加德–国王的坟墓任务：适合国王推荐装备：猛攻护盾、狂战士护甲套装、3x尼夫尔海姆附魔、3x穆斯佩尔海姆附魔、九界徽章
吸血鬼幸存者是一款生存动作冒险游戏，游戏中很多隐藏可以获得，很多玩家不知道奶精灵在哪，下面就为大家分享吸血鬼幸存者奶精灵位置。吸血鬼幸存者奶精灵位置奶精灵也就是游戏中的牛奶精灵，牛奶元素精灵，是图书馆开场泥元素的白色亚种。玩家可以在奶牛场发现他们，奶牛场需要图书馆达到40级即可解锁。
战神5游戏中有白天黑夜的设定，有的隐藏需要玩家来回切换时间才能触发，那么战神5白天怎么切换到晚上，一起来看看吧。战神5时间切换方法要做主线救双狼，然后地图上就会解锁圣坛，在圣坛切换。具体主线大概就是芙蕾亚离队去找他弟弟，然后奎爷去华纳海姆发现营地没人了。救完狼去救弗雷的路上有个彩蛋对话，需要你一直切
镇邪游戏中玩家在郊外会遇到一个锻造师，和他对话后能触发一个任务，需要玩家获得材料上交后能获得青烟剑，那么镇邪青烟剑材料怎么获得？一起来看看吧。镇邪青烟剑材料获取方法青烟剑一共需要4个材料，具体位置如下：1.僵尸村到强盗村的路上箱子里有个。2.野林子桃花林上吊鬼新娘墓穴有玄铁。3.黑湖左上角墓穴洞口往
吸血鬼幸存者金银戒指是游戏中的一个道具，玩家需要完成前置任务才能够解锁，那么吸血鬼幸存者金银戒指怎么解锁？下面就为大家分享吸血鬼幸存者金银戒指解锁方法。吸血鬼幸存者金银戒指获取方法人物选择普通人物，注意不要使用非隐藏人物和超武人物。挑战海洋图，到十多分钟的时候就会自动传送进去隐藏关，死了没关系，可以
吸血鬼幸存者拼写器是游戏中的一个武器，玩家需要完成前置才能够解锁，装备后能触发攻击效果，那么吸血鬼幸存者拼写器怎么解锁？一起来看看吧。吸血鬼幸存者拼写器解锁方法拼写器是游戏中的一个被动武器，想要解锁该武器需要完成对应的成就。玩家需要将符文追踪器升到7级即可解锁拼写器。效果为增加武器效果的持续时间增加
镇邪是一款上帝视角的恐怖冒险游戏，游戏中玩家扮演的道士需要帮助村解决麻烦，在开头有个任务需要玩家召唤铁柱的魂魄并且让他回到身体中，那么镇邪铁柱的魂怎么获得？一起来看看吧。镇邪铁柱的魂获取方法对话中得知村中大阵被破坏，村民生命出现威胁，跟随村长前往最严重的铁柱家。此任务开始设有倒计时，时间内没有完成视
神之天平是一款横版动作冒险游戏，游戏中有多种结局可以触发，每一个结局的达成条件都不同，那么神之天平完美结局怎么达成？一起来看看吧。神之天平完美结局攻略完美结局的条件是需要全员活下来后，才能进入最终章(第九章)。进入第九章的关键是魔王城的白魔女必须活下来，不带白魔女，盖乌加入后去跟白魔女对话就能让白魔
吸血鬼幸存者游戏中玩家能通过存档来保存当前进度，之后打开游戏可以继续进度游玩，但是不少玩家都出现存档的问题，那么吸血鬼幸存者存档损坏怎么办？一起来看看吧。吸血鬼幸存者存档修复方法如果你在启动后是空白存档，请尝试方法1。如果你想在某处使用特定的存档文件，请尝试方法3。方法一1)打开吸血鬼幸存者2)浏览
灵魂石幸存者技能是游戏非常重要的玩法，玩家能在战斗中获得更多的技能，那么灵魂石幸存者技能怎么获得？一起来看看吧。灵魂石幸存者技能学习方法玩家在游戏过程中通过击败敌人升级就会获得技能点，玩家可以消耗技能点来从三个技能中选择想要学习的技能。如果不想要这三个技能的话也可以选择洗牌换下一组，或者保持现在的技