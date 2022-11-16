神之天平道具怎么设置快捷键 道具怎么用

2022-11-17 09:08:13 来源：互联网 编辑：佚名

神之天平游戏中有大量的道具，玩家能在物品栏中使用，但是游戏中的道具非常多，一个个找会比较麻烦，可以设定快捷键来使用，下面就为大家分享神之天平道具快捷键设置方法。

神之天平道具快捷键设置方法

游戏中玩家要使用道具需要先打开菜单，打开道具页面，在道具页面中选择需要使用的道具进行使用。

玩家还可以在快捷道具栏中设置想用的道具，然后按下“上+攻击键”便可立刻使用设置于快捷道具栏B最右边的道具(仅限于地面使用)。

在游戏的按键设置中也可以自定义道具选择的按键设置。