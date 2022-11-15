战神5赫罗夫克莱希国王在哪里 适合国王任务怎么做

战神5适合国王是游戏中的任务之一，这个任务需要玩家击败赫罗夫克莱希国王，这个boss打起来比较困难，那么战神5赫罗夫克莱希国王怎么打？一起来看看吧。
位置：米德加德 – 国王的坟墓
任务：适合国王
推荐装备：猛攻护盾、狂战士护甲套装、3x 尼夫尔海姆附魔、3x 穆斯佩尔海姆附魔、九界徽章、大再生精华、难以捉摸的徽章
推荐能力：恩约德的暴风雨、伊瓦尔第的铁砧、哈迪斯的报应、驯服野兽、千兵推力、纪念阵亡者、霍富德之剑、斯巴达之怒
策略：赫罗尔夫·克拉基国王在击败所有其他狂战士后可以在国王墓的狂战士墓碑上找到。赫罗尔夫国王将采用许多前狂战士的攻击模式，并拥有巨大的生命值，使他成为游戏中最艰难的两场战斗之一。
在与赫罗尔夫国王战斗之前，建议您拥有上面列出的推荐装备和能力。如果你愿意，你可以改变一些东西，但在我的测试中，我发现这是在No Mercy难度上击败他的最佳装备。这种装备将允许你进一步闪避，在你的永久冻土/自焚/漩涡条满时造成更多伤害，有效应对Hrolf的盾牌打击能力，以更快的速度再生你的遗物和符文攻击，并在领域转移和使用你的+：l1：：三角形：能力时造成巨大伤害。
赫罗尔夫国王将有大量的攻击。在近距离，他通常会多次挥动锤子，然后多次猛击，所有这些都是最好的躲避，或者他会在他面前释放一阵能量，通常是两次。如果你时机好，这种能量爆发是可以招架的，但对付它们的最好方法是向后躲避，然后在他攻击时向他投掷一些带电的德拉普尼尔长矛。他还将通过格挡或不可阻挡的攻击从竞技场对面冲入近战距离，所以要随时做好准备。
在射程内，他会使用所有元素，并做各种双螺栓，不可阻挡的四螺栓攻击，猛击地面以向你释放一条线的元素攻击，所有这些都是最好的躲避。他还将跳到空中，为三种不同的元素释放范围攻击。当他使用火焰或闪电时，地面上会出现许多小的危险区域，你会想反复躲避，直到他阻止它们。当他使用霜冻变种时，将只有三个危险区域，但它们会更大，并且需要更长的时间才能出现。在后一种情况下，你可以躲避危险区域，投掷一两根带电的德拉普尼尔长矛，然后再躲避下一个。他还可以向你发射一个缓慢移动的归位球(霜或火焰)，它会瞄准你，直到它击中你或被摧毁。当他发射其中之一时，优先用斧头或长矛击中它以避免严重伤害。
他还会跳到空中，用碧霜能量充能，不可阻挡，覆盖了整个竞技场。当他这样做时，确保用长矛或斧头进行远程攻击，或者引爆他体内的长矛。Hrolf还将进行盾牌攻击，他将把他的武器猛击在一起，对整个竞技场造成伤害。他可以在射程内做到这一点，如果你没有猛攻盾牌，就很难对付，因此建议这样做。有了这个，你可以从竞技场对面发起盾牌攻击(：l1：两次)，然后冲向他攻击他。即使他设法在你到达他之前完成攻击，你也会在冲锋中阻止它，将攻击从非常致命的射程攻击变成你可以完全减轻的攻击。
在生命值为一半且接近生命值条结束时，他会给自己一个护盾，所以如果是火焰/霜霜护盾，请务必使用对方元素，或者干脆使用德拉普尼尔之矛清除护盾。
至于实际与赫罗尔夫国王战斗，你不会对他有太多的连击，因为他在近距离会非常有侵略性，并且经常会在完成连击后立即跳回远距离。通常情况下，你可以在这里和那里受到一些打击，但造成伤害的最好方法是利用你的符文攻击、同伴攻击、斯巴达之怒以及霍富德之剑遗物和你的：l1：+：三角形：攻击的组合。狂战士护甲套装会让它中的许多攻击冷却得更快，让你更频繁地进行它们，而护身符附魔和霍富德之剑会让你在永久冻土/自焚/漩涡条满时，你可以用遗物减慢时间，然后使用+：三角形：使用你喜欢的武器(我选择使用：l1：利维坦斧头)， 然后在减速时对他释放连击，对他造成严重伤害。当他在射程内时，你可以滥用你的Draupnir长矛，投掷带电的长矛来造成伤害，并用长矛填充他，你可以引爆这些长矛以获得进一步的伤害，并可能击晕他。
生命水晶会在整个战斗中掉落，但这些不会治疗大量，所以不要依赖它们。大再生精华在这方面很好，因为它会在战斗中提供被动治疗。一旦他的生命值耗尽，就用他干：r3：掉他。
奖励：15000 奎托斯 XP、3750 芙蕾雅 XP、斯科夫农剑柄(遗物)、赫尔海姆美德(护身符附魔)、严重错误：金奖杯
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