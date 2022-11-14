镇邪青烟剑材料在哪获得 铸剑任务怎么做

镇邪游戏中玩家在郊外会遇到一个锻造师，和他对话后能触发一个任务，需要玩家获得材料上交后能获得青烟剑，那么镇邪青烟剑材料怎么获得？一起来看看吧。
青烟剑一共需要4个材料，具体位置如下：
1.僵尸村到强盗村的路上箱子里有个。
2.野林子桃花林上吊鬼新娘墓穴有玄铁。
3.黑湖左上角墓穴洞口往上一点有个箱子。
4.第四在僵尸村对上面一个屋子的箱子里。
镇邪是一款上帝视角的恐怖冒险游戏，游戏中玩家扮演的道士需要帮助村解决麻烦，在开头有个任务需要玩家召唤铁柱的魂魄并且让他回到身体中，那么镇邪铁柱的魂怎么获得？一起来看看吧。镇邪铁柱的魂获取方法对话中得知村中大阵被破坏，村民生命出现威胁，跟随村长前往最严重的铁柱家。此任务开始设有倒计时，时间内没有完成视
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灵魂石幸存者游戏中玩家能够搭配各种技能来通关，每一种技能类型都不同，那么灵魂石幸存者技能怎么修改？一起来看看吧。灵魂石幸存者技能更改方法可选技能类型决定该角色在战斗中获得的技能。技能由高到低分为“传说(橙)”、“史诗(紫)”、“稀有(蓝)”、“非凡(绿)”、普通五种品质，优先选择高品质技能。技能搭配
猎天使魔女3魔女时间是游戏中非常重要的一种玩法，玩家在完美闪避就能触发，那么猎天使魔女3薇欧拉魔女时间怎么延长？一起来看看吧。猎天使魔女3薇欧拉魔女时间延长方法薇欧拉有两种魔女时间，不完全魔女时间只有0.5秒，而完全魔女时间则是3秒。完全魔女时间对完全格挡时机要求更紧一点，可以靠魔女时间的长度来判定
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Brotato异变体是游戏中的角色之一，玩家能够为这个角色选择武器道具来增强战斗力，那么Brotato异变体武器怎么搭配？一起来看看吧。Brotato异变体武器选择异变体推荐武器使用弹弓，异变特性就是主要靠升级提升属性，商店主要用于提升武器。升级提升属性和商店道具最大的区别就是升级的提升是没有负面效
吸血鬼幸存者乔安娜是游戏中的一个隐藏角色，玩家需要完成前置才能够解锁，解锁后玩家就能控制使用，那么吸血鬼幸存者乔安娜怎么解锁？一起来看看吧。吸血鬼幸存者乔安娜解锁方法乔安娜格拉纳也就是魔女姐，解锁乔安娜只需要在镶嵌图书馆里面击败守护法老棺材旁边的一圈铠甲，然后开棺就可以解锁。乔安娜·格拉纳是游戏里非