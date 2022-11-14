吸血鬼幸存者金银戒指在哪 金银戒指怎么获得

2022-11-15 09:10:59 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者金银戒指是游戏中的一个道具，玩家需要完成前置任务才能够解锁，那么吸血鬼幸存者金银戒指怎么解锁？下面就为大家分享吸血鬼幸存者金银戒指解锁方法。

吸血鬼幸存者金银戒指获取方法

人物选择普通人物，注意不要使用非隐藏人物和超武人物。挑战海洋图，到十多分钟的时候就会自动传送进去隐藏关，死了没关系，可以重复挑战直到通关。获得黄印并过关后再去挑战别的地图即可在地图中获得金银戒指和左右箭头。

被动装备银戒指的效果就是每提升一级就可以增加5%的范围和持续时间，满级9级最大提升40%。高持续使得圣水、圣经稳定性大加强。