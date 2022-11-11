镇邪铁柱的魂怎么召回 纸蝶怎么获得

2022-11-14 09:13:21 来源：互联网 编辑：佚名

镇邪是一款上帝视角的恐怖冒险游戏，游戏中玩家扮演的道士需要帮助村解决麻烦，在开头有个任务需要玩家召唤铁柱的魂魄并且让他回到身体中，那么镇邪铁柱的魂怎么获得？一起来看看吧。

镇邪铁柱的魂获取方法

对话中得知村中大阵被破坏，村民生命出现威胁，跟随村长前往最严重的铁柱家。

此任务开始设有倒计时，时间内没有完成视为失败，会被当成骗子赶出村子。

来到铁柱家后进屋查看孩子的情况。

等待老王头制作引魂灯。

招魂灯做好后来到院子打开供桌，制造界面消耗品的第三页制作引路纸蝶。

做好后使用纸蝶并跟随。

到达目标地点后使用引魂灯叫魂。

引魂成功后周围会变成绿色，跟随纸蝶回到铁柱家，期间引魂灯不能灭，不能回头。

回到家中来到铁柱身边做法。

随后铁柱的魂魄出现，按住鼠标右键使用燃香，举香绕着铁柱魂魄转一圈后回到铁柱身边，需要注意举香引魂期间不能松开鼠标右键。

如果之前没有在窗户和大门上使用镇灵符引魂期间会出现野鬼，解决出现的野鬼完成引魂。

铁柱醒后任务结束。