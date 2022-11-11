神之天平完美结局怎么触发 完美结局达成条件是什么

2022-11-14 09:08:08 来源：互联网 编辑：佚名

神之天平是一款横版动作冒险游戏，游戏中有多种结局可以触发，每一个结局的达成条件都不同，那么神之天平完美结局怎么达成？一起来看看吧。

神之天平完美结局攻略

完美结局的条件是需要全员活下来后，才能进入最终章(第九章)。

进入第九章的关键是魔王城的白魔女必须活下来，不带白魔女，盖乌加入后去跟白魔女对话就能让白魔女活下来。第九章结束会存档，再读档进入新章。新章有条件是拥有爱情，给主角的爱人使用，开放完美结局。

第八章前必须获得三个爱情，加上新章的结尾刷五个队友的敌人击破数获得五个爱情、斗技场的最后一个挑战给出的奖励一个爱情，在新章的结尾把所有爱情都给主角的爱人使用就行了。