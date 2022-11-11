神之天平完美结局怎么触发 完美结局达成条件是什么

神之天平是一款横版动作冒险游戏，游戏中有多种结局可以触发，每一个结局的达成条件都不同，那么神之天平完美结局怎么达成？一起来看看吧。
完美结局的条件是需要全员活下来后，才能进入最终章(第九章)。
进入第九章的关键是魔王城的白魔女必须活下来，不带白魔女，盖乌加入后去跟白魔女对话就能让白魔女活下来。第九章结束会存档，再读档进入新章。新章有条件是拥有爱情，给主角的爱人使用，开放完美结局。
第八章前必须获得三个爱情，加上新章的结尾刷五个队友的敌人击破数获得五个爱情、斗技场的最后一个挑战给出的奖励一个爱情，在新章的结尾把所有爱情都给主角的爱人使用就行了。
灵魂石幸存者技能是游戏非常重要的玩法，玩家能在战斗中获得更多的技能，那么灵魂石幸存者技能怎么获得？一起来看看吧。灵魂石幸存者技能学习方法玩家在游戏过程中通过击败敌人升级就会获得技能点，玩家可以消耗技能点来从三个技能中选择想要学习的技能。如果不想要这三个技能的话也可以选择洗牌换下一组，或者保持现在的技
灵魂石幸存者游戏中有多种职业可以选择，每一种职业的玩法个特性都不同，那么灵魂石幸存者什么职业适合新手玩家？一起来看看吧。灵魂石幸存者新手职业推荐推荐使用弓箭手。弓箭手加移速、多一次冲刺、攻击有指向性能精准打爆自爆兵和矿石。武器1可以挂易伤，武器2伤害高范围大。输出技能选择射击/传播射击、防火螺栓、流
灵魂石幸存者游戏中玩家能够搭配各种技能来通关，每一种技能类型都不同，那么灵魂石幸存者技能怎么修改？一起来看看吧。灵魂石幸存者技能更改方法可选技能类型决定该角色在战斗中获得的技能。技能由高到低分为“传说(橙)”、“史诗(紫)”、“稀有(蓝)”、“非凡(绿)”、普通五种品质，优先选择高品质技能。技能搭配
猎天使魔女3魔女时间是游戏中非常重要的一种玩法，玩家在完美闪避就能触发，那么猎天使魔女3薇欧拉魔女时间怎么延长？一起来看看吧。猎天使魔女3薇欧拉魔女时间延长方法薇欧拉有两种魔女时间，不完全魔女时间只有0.5秒，而完全魔女时间则是3秒。完全魔女时间对完全格挡时机要求更紧一点，可以靠魔女时间的长度来判定
猎天使魔女3沙漠是游戏中的一个地图区域，在这个图中玩家需要找到沙漠水来恢复，那么猎天使魔女3沙漠水在哪里？一起来看看吧。猎天使魔女3沙漠水位置剧情中穿过狭缝后我们来到了一个沙漠世界，遭遇轻量级潜航战斗单位安西努斯，通过战斗将其消灭后继续向沙漠深出前进。在战斗结束后由于缺水薇欧拉力竭倒下，小柴猫将她背
Brotato异变体是游戏中的角色之一，玩家能够为这个角色选择武器道具来增强战斗力，那么Brotato异变体武器怎么搭配？一起来看看吧。Brotato异变体武器选择异变体推荐武器使用弹弓，异变特性就是主要靠升级提升属性，商店主要用于提升武器。升级提升属性和商店道具最大的区别就是升级的提升是没有负面效
吸血鬼幸存者乔安娜是游戏中的一个隐藏角色，玩家需要完成前置才能够解锁，解锁后玩家就能控制使用，那么吸血鬼幸存者乔安娜怎么解锁？一起来看看吧。吸血鬼幸存者乔安娜解锁方法乔安娜格拉纳也就是魔女姐，解锁乔安娜只需要在镶嵌图书馆里面击败守护法老棺材旁边的一圈铠甲，然后开棺就可以解锁。乔安娜·格拉纳是游戏里非
太吾绘卷哄骗流是游戏中的玩法之一，这套流派需要玩家搭配不同的特性才能让效果最大化，那么太吾绘卷哄骗流特性怎么选？一起来看看吧。太吾绘卷哄骗流特性推荐1、牛虎怪力勇壮20。2、龙神马壮坚毅20。3、剖觉如流热情20。4、灵心慧性聪颖20。5、心清意明冷静20定力20。6、沉稳果决动心守心加15%。7、
吸血鬼幸存者大教堂是游戏中的一张地图，这张图中有不少boss需要玩家击杀，那么吸血鬼幸存者大教堂的最终boss是谁?一起来看看吧。吸血鬼幸存者大教堂最终boss介绍大教堂的最终boss与其他地图不同，是一个独特的boss，名字叫恩德。信息介绍当友谊的力星变得行星时。遗忘的最终拟人化，恩德(Ender
猎天使魔女3鞭子爱尔娜是游戏中的武器之一，玩家需要在特定的位置才能获得，那么猎天使魔女3鞭子爱尔娜怎么获得？一起来看看吧。猎天使魔女3鞭子爱尔娜获取方法鞭子可以捆住小型敌人和破甲的大型敌人，在魔女时间内也能直接捆住为破甲的大型敌人。空中变装技能可以生成一个平台，可以再次进行二段跳，使用后无法使用其它