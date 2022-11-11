吸血鬼幸存者存档损坏怎么修复 存档怎么迁移

2022-11-14 09:06:25 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者游戏中玩家能通过存档来保存当前进度，之后打开游戏可以继续进度游玩，但是不少玩家都出现存档的问题，那么吸血鬼幸存者存档损坏怎么办？一起来看看吧。

吸血鬼幸存者存档修复方法

如果你在启动后是空白存档，请尝试 方法1。

如果你想在某处使用特定的存档文件，请尝试 方法3。

方法一

1) 打开吸血鬼幸存者

2) 浏览“选项”菜单

3) 选择右下角的数据恢复

4) 选择“加载上轮游戏”

你的存档现在应该已经恢复了。如果没有恢复，尝试方法2

方法二：

1) 关闭游戏

2) 删除内容 Steam安装目录/Steam/userdata/你的Steam用户ID/1794680/

3) 重启游戏，存档迁移会重新开始

希望你的存档文件会被正确加载。如果这没有生效，尝试方法 4

方法三

1) 关闭游戏

2) 将Steam安装目录/Steam/userdata/你的Steam用户ID/1794680/remote/SaveData中的存档文件，替换为你想要的存档文件(需要删除文件的 .sav 扩展名，如果有的话)

3) 重启游戏