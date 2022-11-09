猎天使魔女3怎么增加薇欧拉魔女时间 薇欧拉魔女时间太短怎么办

2022-11-10 09:19:07 来源：互联网 编辑：佚名

猎天使魔女3魔女时间是游戏中非常重要的一种玩法，玩家在完美闪避就能触发，那么猎天使魔女3薇欧拉魔女时间怎么延长？一起来看看吧。

猎天使魔女3薇欧拉魔女时间延长方法

薇欧拉有两种魔女时间，不完全魔女时间只有0.5秒，而完全魔女时间则是3秒。

完全魔女时间对完全格挡时机要求更紧一点，可以靠魔女时间的长度来判定是否进入了完美格挡，在屏幕上下方也会有蓝色条纹飞过。

由于薇欧拉的操作难度较高，很多情况下推荐不要使用魔女时间，只靠闪避offset和长按R键格挡offset来打输出。

闪避offset可以无缝接长按R键格挡offset和抖刀offset。抖刀offset可以无缝接长按R键格挡offset，但是长按R键之后就不能接其它的了。