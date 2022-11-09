猎天使魔女3沙漠水在什么位置 薇欧拉状态怎么恢复

2022-11-10 09:16:24 来源：互联网 编辑：佚名

猎天使魔女3沙漠是游戏中的一个地图区域，在这个图中玩家需要找到沙漠水来恢复，那么猎天使魔女3沙漠水在哪里？一起来看看吧。

猎天使魔女3沙漠水位置

剧情中穿过狭缝后我们来到了一个沙漠世界，遭遇轻量级潜航战斗单位安西努斯，通过战斗将其消灭后继续向沙漠深出前进。

在战斗结束后由于缺水薇欧拉力竭倒下，小柴猫将她背在背上后沿着峡谷前进。

在前方区域中小柴猫靠近地面下埋藏着物品的地点，则尾巴会开始震动。震动频率越快则表示离物品越近，当小柴猫的尾巴完全张开后按下ZL进行挖掘。

玩家需要使用这种方法来不断找水，多找几个地方，找到地下水源后即可使薇欧拉恢复状态。