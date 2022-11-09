Brotato异变体选什么武器 异变体怎么刷道具

2022-11-10 09:13:05 来源：互联网 编辑：佚名

Brotato异变体是游戏中的角色之一，玩家能够为这个角色选择武器道具来增强战斗力，那么Brotato异变体武器怎么搭配？一起来看看吧。

Brotato异变体武器选择

异变体推荐武器使用弹弓，异变特性就是主要靠升级提升属性，商店主要用于提升武器。

升级提升属性和商店道具最大的区别就是升级的提升是没有负面效果的，所以提升效率比道具高。

一轮刷2个收获天赋，前五轮多刷新天赋贪收获，道具只买弹弓，疤痕还有理财那些，买道具很贵，把钱用来刷新天赋，尽量拿紫色和红色天赋。天赋有高级的幸运可以拿，一些好的道具主要靠宝箱获得。