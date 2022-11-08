吸血鬼幸存者乔安娜怎么获得 乔安娜在哪解锁

2022-11-09 09:13:26 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者乔安娜是游戏中的一个隐藏角色，玩家需要完成前置才能够解锁，解锁后玩家就能控制使用，那么吸血鬼幸存者乔安娜怎么解锁？一起来看看吧。

吸血鬼幸存者乔安娜解锁方法

乔安娜格拉纳也就是魔女姐，解锁乔安娜只需要在镶嵌图书馆里面击败守护法老棺材旁边的一圈铠甲，然后开棺就可以解锁。

乔安娜·格拉纳是游戏里非常适合玩投射物速度流的一个人物，搭配其他装备还能够疯狂收割敌人。角色特性是每级额外增加1%的投射物速度，没有上限。

虽然投射物速度加成对初始武器苦猫几乎没用，但由于黄金迪斯科的加入，使得饿过饥成为了在伤害充足、敌人够多的情况下可以达成无限黄金热潮的无限回复武器。

魔女姐可以凭借着自身提供的投射物速度加成在不点选护腕的情况下依然能够造出完全体的重叠数层且能快速扩大的高伤短绒以及巨大无限回廊虹光圈，投射物速度流无疑再添一员猛将。