太吾绘卷哄骗流人物特性选什么 哄骗流人物特性怎么搭配

2022-11-09 09:09:12 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷哄骗流是游戏中的玩法之一，这套流派需要玩家搭配不同的特性才能让效果最大化，那么太吾绘卷哄骗流特性怎么选？一起来看看吧。

太吾绘卷哄骗流特性推荐

1、牛虎怪力 勇壮20。

2、龙神马壮 坚毅20。

3、剖觉如流 热情20。

4、灵心慧性 聪颖20。

5、心清意明 冷静20定力20。

6、沉稳果决 动心守心加15%。

7、不世奇才 定力10。

抓周仅推荐一支玉箫比较贴合加15聪颖10冷静，原因是身法造诣和技艺造诣的判定这点比较容易堆，反而不太需要六元赋性来提升成功率。生时推荐生于酉月，20聪颖5坚毅。

一般打必死开局特点选择这里斟酌下是选择服芝食玉加3奇窍格还是选择璞玉韬光神锋敛彩加坚毅，不过个人感觉坚毅需求不大。

催破护体真气对半点，然后宝物貌似是需要带加定力的宝物，食物方面貌似可以吃加动心守心的食物，运功方面带那种运功效果加动心守心的。