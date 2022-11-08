吸血鬼幸存者大教堂最终boss是什么 大教堂最终boss有什么属性

2022-11-09 09:07:07 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者大教堂是游戏中的一张地图，这张图中有不少boss需要玩家击杀，那么吸血鬼幸存者大教堂的最终boss是谁?一起来看看吧。

吸血鬼幸存者大教堂最终boss介绍

大教堂的最终boss与其他地图不同，是一个独特的boss，名字叫恩德。

信息介绍

当友谊的力星变得行星时。遗忘的最终拟人化，恩德(Ender)封装了真正绝望的各个方面——死亡，疯狂，痴迷，欺骗和被湿润。

它的到来意味着真正的徒劳，这是对那些开始进行注定要做的追求的人的最后警告，并拒绝了解他们在这个世界或下一个世界上不在这里。

属性介绍

生命值：1270 - 2.550。

能力：50。

速度：150。

耐受：冰冻，击退，负面效果，玫瑰念珠。

技能：生命值随等级变化。

出没：大教堂。