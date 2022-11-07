猎天使魔女3鞭子爱尔娜在哪获得 爱娜温有什么用

2022-11-08 09:13:35 来源：互联网 编辑：佚名

猎天使魔女3鞭子爱尔娜是游戏中的武器之一，玩家需要在特定的位置才能获得，那么猎天使魔女3鞭子爱尔娜怎么获得？一起来看看吧。

猎天使魔女3鞭子爱尔娜获取方法

鞭子可以捆住小型敌人和破甲的大型敌人，在魔女时间内也能直接捆住为破甲的大型敌人。空中变装技能可以生成一个平台，可以再次进行二段跳，使用后无法使用其它武器的空中变装技能(除了滑翔和漂浮技能)。

其他武器在使用完空中变装技能后切换成爱尔娜可以生成平台并进行二段跳，但是平台存在时间大幅缩短。

攻击特效为红色，走路特效是红色花瓣，贝姐的受伤特效是一朵红色蔷薇，完美契合这个武器。

对应恶魔：爱娜温

可以生成最多3棵植物在场上，植物会自动攻击范围内的敌人，持续时间较长。可以吐出花粉(看起来像飘在空中的花瓣)敌人在范围内会持续受到伤害，同时回复贝姐的生命值。

变装怒火：侵蚀的爱

在自身周围引发爆炸。