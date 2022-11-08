吸血鬼幸存者黄色秘符怎么获得 月蚀事件怎么触发

2022-11-08 09:08:31 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者黄色秘符是游戏中一个非常重要的道具，玩家需要获得这个道具才能解锁之后的剧情，那么吸血鬼幸存者黄色秘符在哪，一起来看看吧。

吸血鬼幸存者黄色秘符获取方法

使用标准角色触发并进入“昇月城-月蚀”，完成月蚀事件，解锁并自动进入隐秘的禁忌圣地，完成追逐战，发现遗物黄色秘符/Yellow Sign，获取后解锁“隐藏物品侦测”。

(追逐战中，推荐使用角色为 初始武器为大蒜/法歌 的角色 波/波佩娅。

推荐强化加点为2级移动速度+3级最大生命+5级生命恢复+0级诅咒。

不要停顿打光源，不要折返捡可拾取物，一直沿着走廊斜着向右边走，在走廊尽头捡十字念珠。