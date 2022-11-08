吸血鬼幸存者黄色秘符怎么获得 月蚀事件怎么触发

吸血鬼幸存者黄色秘符是游戏中一个非常重要的道具，玩家需要获得这个道具才能解锁之后的剧情，那么吸血鬼幸存者黄色秘符在哪，一起来看看吧。
使用标准角色触发并进入“昇月城-月蚀”，完成月蚀事件，解锁并自动进入隐秘的禁忌圣地，完成追逐战，发现遗物黄色秘符/Yellow Sign，获取后解锁“隐藏物品侦测”。
(追逐战中，推荐使用角色为 初始武器为大蒜/法歌 的角色 波/波佩娅。
推荐强化加点为2级移动速度+3级最大生命+5级生命恢复+0级诅咒。
不要停顿打光源，不要折返捡可拾取物，一直沿着走廊斜着向右边走，在走廊尽头捡十字念珠。
猎天使魔女3鞭子爱尔娜是游戏中的武器之一，玩家需要在特定的位置才能获得，那么猎天使魔女3鞭子爱尔娜怎么获得？一起来看看吧。猎天使魔女3鞭子爱尔娜获取方法鞭子可以捆住小型敌人和破甲的大型敌人，在魔女时间内也能直接捆住为破甲的大型敌人。空中变装技能可以生成一个平台，可以再次进行二段跳，使用后无法使用其它
吸血鬼幸存者黄色秘符是游戏中一个非常重要的道具，玩家需要获得这个道具才能解锁之后的剧情，那么吸血鬼幸存者黄色秘符在哪，一起来看看吧。吸血鬼幸存者黄色秘符获取方法使用标准角色触发并进入“昇月城-月蚀”，完成月蚀事件，解锁并自动进入隐秘的禁忌圣地，完成追逐战，发现遗物黄色秘符/YellowSign，获取
泰拉瑞亚自动锤炼机是游戏中的特殊道具，玩家能够在商人这里购买，但是需要完成前置条件才能解锁，那么泰拉瑞亚自动锤炼机怎么获得？一起来看看吧。泰拉瑞亚自动锤炼机获取方法自动锤炼机购买步骤：1、把世纪之花召唤出来，然后将其击杀掉。2、来到地底下，找到一堆会发光的蘑菇。3、拿出镐子开采，挖掘出蘑菇草种子和泥
吸血鬼幸存者女武神转换器是游戏中的一个主动装备，很多玩家不知道这个装备怎么用，下面就为大家分享吸血鬼幸存者女武神转换器使用方法。吸血鬼幸存者女武神转换器使用方法女武神转换器使用时需要注意移动的时候需要反向瞄准，静止的瞬间需正向瞄准，另外要搭配影子齿轮+翅膀。移动时会沿移动轨迹喷射火焰伤害沿途敌人，静
太吾绘卷游戏中玩家能让不少npc成为自己的同道，有的npc属性比较差，玩家可以让他们成为村名为自己服务，那么太吾绘卷怎么让同道变成村民？一起来看看吧。太吾绘卷同道成村民方法想要讲同道变成村民需要在左下角人物界面的遣散就可以让其返回太吾村，有些关系好点的会一直跟你，就是村子升级建筑的时候他们还是会回去
太吾绘卷游戏中每一个人物都有特性，有些特性会增加不少属性，但是还有不少特性会带来负面影响，那么太吾绘卷特性有什么用？一起来看看吧。太吾绘卷特性介绍人物特性栏显示的为当前人物的特性，蓝色为正面特性，红色为负面特性，白色为中立特性。每个特性在鼠标放置上方之后会显示详细说明。特性中剑图标在战斗中会为队友提
猎天使魔女3游戏中有不少隐藏关卡可以触发，每一章节都会有隐藏关卡，那么猎天使魔女3第一张隐藏关卡在哪，一起来看看吧。猎天使魔女3第一张隐藏关触发方法第一章Verse2：在有大瀑布&巨大灵芝树的场景，大瀑布正对面有一栋石造矮塔，在石造矮塔的附近即可看到传送魔法阵。任务要求是用格摩拉R键啃咬敌方
猎天使魔女3第三章雾境是游戏中的挑战玩法，玩家挑战后完成要求能获得奖励，那么猎天使魔女3第三章雾境挑战怎么打？一起来看看吧。猎天使魔女3第三章雾境挑战攻略雾境挑战1：挑战1位于Verse3战斗之前，“金龙山”大门旁的咖啡店房顶。挑战内容为限定时间内获取5000点连击分数。玩家战斗过程中不能有太长的攻
太吾绘卷游戏中有很多种门派可以选择，不同的门派功法和玩法都不同，那么太吾绘卷门派怎么选？一起来看看吧。太吾绘卷门派选择前期好用：铸剑玄女/伏龙界青。中期好用：峨眉然山/金刚血吼。后期大成：武当少林/元山百花。独一档：五毒空桑。目前来说前中期比较强的门派比较有优势，比如交口称赞有口皆碑的我大铸剑山庄,
禁闭求生树篱实验室是游戏中的一个重要区域，有一个任务就需要玩家前往树篱实验室才能触发，那么禁闭求生树篱实验室在哪？一起来看看吧。禁闭求生树篱实验室位置分享完成对橡树实验室的探索之后，玩家需要前往树篱实验室，在地图上可以看到超级芯片位于庭院东南角附近，而我们则需要前往芯片西南侧。树篱实验室在浆果树丛的