泰拉瑞亚自动锤炼机怎么解锁 自动锤炼机在哪里买

2022-11-08 09:06:34 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚自动锤炼机是游戏中的特殊道具，玩家能够在商人这里购买，但是需要完成前置条件才能解锁，那么泰拉瑞亚自动锤炼机怎么获得？一起来看看吧。

泰拉瑞亚自动锤炼机获取方法

自动锤炼机购买步骤：

1、把世纪之花召唤出来，然后将其击杀掉。

2、来到地底下，找到一堆会发光的蘑菇。

3、拿出镐子开采，挖掘出蘑菇草种子和泥块。

4、把泥块铺平，在上面种植蘑菇草。

5、再放家具进去，当有100格蘑菇草的时候，蘑菇人就会住进来了。

6、和蘑菇人对话，只有当你成功击杀世纪之花后，他才会打开商店。

7、在商店里找到自动锤炼机，用1个铂金币买下来。