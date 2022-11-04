太吾绘卷特性是什么 特性有什么加成

2022-11-07 09:11:03 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中每一个人物都有特性，有些特性会增加不少属性，但是还有不少特性会带来负面影响，那么太吾绘卷特性有什么用？一起来看看吧。

太吾绘卷特性介绍

人物特性栏显示的为当前人物的特性，蓝色为正面特性，红色为负面特性，白色为中立特性。每个特性在鼠标放置上方之后会显示详细说明。

特性中剑图标在战斗中会为队友提供攻击方面受益，盾图标会在战斗中提供防御方面收益，圆形图标会在战前提供计略。

父母都有好特性，子女也更容易获得好特性，一定程度上是可以遗传的。