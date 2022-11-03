猎天使魔女3第一章隐藏关卡怎么触发 第一章隐藏关卡在哪

猎天使魔女3游戏中有不少隐藏关卡可以触发，每一章节都会有隐藏关卡，那么猎天使魔女3第一张隐藏关卡在哪，一起来看看吧。
第一章
Verse 2：
在有大瀑布&巨大灵芝树的场景，大瀑布正对面有一栋石造矮塔，在石造矮塔的附近即可看到传送魔法阵。
任务要求是用格摩拉R键啃咬敌方3次，同样必须先进入魔女时间再施展，同时还给了可以避免召唤魔兽失控的魔导器 驯服駻马的缰绳。
Verse 6：
Verse 5结束后，往前方直走后右转(该转角处有Perseus咖啡店)，即可在尽头处看到传送魔法阵。
任务要求是用蝴蝶夫人R键施展飞吻攻击3次，同时还给了可以避免召唤魔兽失控的魔导器 驯服駻马的缰绳，相当简单。
Verse 10：
结束初次造访罗丹商店的剧情后，先确认主线要求前进方向，接着往反方向走到底后转弯，即可看到传送魔法阵。
任务要求是限定用武器吉・皮拉将敌人全灭，同时还给了可以按下X+A来消耗魔力并召唤出4只蝴蝶，用来代替承受伤害的暂时性无敌的魔导器 普莉的守护蝶，记得妥善运用守护蝶的无敌效果。
禁闭求生树篱实验室是游戏中的一个重要区域，有一个任务就需要玩家前往树篱实验室才能触发，那么禁闭求生树篱实验室在哪？一起来看看吧。禁闭求生树篱实验室位置分享完成对橡树实验室的探索之后，玩家需要前往树篱实验室，在地图上可以看到超级芯片位于庭院东南角附近，而我们则需要前往芯片西南侧。树篱实验室在浆果树丛的
禁闭求生野草茎干是游戏中非常重要的一种材料，玩家获得后能够制造露水收集器，那么禁闭求生野草茎干在哪获得，一起来看看吧。禁闭求生野草茎干获取方法野草茎干就在地图上的沼泽区域。在地图中找到沼泽位置，到区域中找到野草茎干。靠近，选择点击使用采集工具，采集完毕即可获得野草茎干。野草茎干可以抗去实验室分析以解
吸血鬼幸存者游戏中在第四关的擎天塔里，需要玩家找到棺材，不少玩家不知道关在在哪，下面就为大家分享吸血鬼幸存者擎天塔通关攻略。吸血鬼幸存者擎天塔攻略在关卡第四关擎天塔中，玩家的出生点在北侧，关卡被动“拳套”的更北侧，继续向北走，就可以发现塔左侧的第四面镜子在发光。进入闪光魔镜，此关卡的棺材在一个密室中
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禁闭求生松露之力是游戏中的一种增益，玩家需要完成前置条件才能解锁，那么禁闭求生松露之力怎么获得？一起来看看吧。禁闭求生松露之力解锁方法突变介绍雾霾区的真菌渗入你微小的身躯中，将他的力量融入你的徒手攻击里。突变功能徒手攻击有机率造成真菌爆炸，对范围内的任何物体造成伤害。解锁方法在雾霾实验室击杀被感染的
吸血鬼幸存者擎天塔是游戏中的第四关，这关难度比较大，很多玩家都卡在这关过不去，那么吸血鬼幸存者擎天塔怎么过？一起来看看吧。吸血鬼幸存者擎天塔攻略关卡：Stage4/第四关“GalloTower/擎天塔/加洛塔”在关卡出生点北侧，关卡被动“拳套”的更北侧，继续向北走，你会发现塔左侧的第四面镜子在发光。
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太吾绘卷血枫是游戏中剑冢里的boss之一，这个boss的伤害防御都很高，玩家需要选择合适的功法来应对，那么太吾绘卷血枫怎么杀？一起来看看吧。太吾绘卷血枫打法血枫防御属性：高御体，低御气;高卸力、拆招，低闪避、守心;防具为纯御体。因此，可以使用【点、刺、弹】为主的破气攻击，或音、咒类失神攻击。血枫攻击