猎天使魔女3第一章隐藏关卡怎么触发 第一章隐藏关卡在哪

2022-11-04 09:10:00 来源：互联网 编辑：佚名

猎天使魔女3游戏中有不少隐藏关卡可以触发，每一章节都会有隐藏关卡，那么猎天使魔女3第一张隐藏关卡在哪，一起来看看吧。

猎天使魔女3第一张隐藏关触发方法

第一章

Verse 2：

在有大瀑布&巨大灵芝树的场景，大瀑布正对面有一栋石造矮塔，在石造矮塔的附近即可看到传送魔法阵。

任务要求是用格摩拉R键啃咬敌方3次，同样必须先进入魔女时间再施展，同时还给了可以避免召唤魔兽失控的魔导器 驯服駻马的缰绳。

Verse 6：

Verse 5结束后，往前方直走后右转(该转角处有Perseus咖啡店)，即可在尽头处看到传送魔法阵。

任务要求是用蝴蝶夫人R键施展飞吻攻击3次，同时还给了可以避免召唤魔兽失控的魔导器 驯服駻马的缰绳，相当简单。

Verse 10：

结束初次造访罗丹商店的剧情后，先确认主线要求前进方向，接着往反方向走到底后转弯，即可看到传送魔法阵。

任务要求是限定用武器吉・皮拉将敌人全灭，同时还给了可以按下X+A来消耗魔力并召唤出4只蝴蝶，用来代替承受伤害的暂时性无敌的魔导器 普莉的守护蝶，记得妥善运用守护蝶的无敌效果。