猎天使魔女3第三章雾境挑战怎么过 5000点连击分怎么打

2022-11-04 09:07:06 来源：互联网 编辑：佚名

猎天使魔女3第三章雾境是游戏中的挑战玩法，玩家挑战后完成要求能获得奖励，那么猎天使魔女3第三章雾境挑战怎么打？一起来看看吧。

猎天使魔女3第三章雾境挑战攻略

雾境挑战1：

挑战1位于Verse3战斗之前，“金龙山”大门旁的咖啡店房顶。

挑战内容为限定时间内获取5000点连击分数。

玩家战斗过程中不能有太长的攻击间隔，否则连击分数是会断掉重新计算的。另外，使用魔兽攻击能获得较高的连击分数。

这里比较简单的完成方式就是有魔力就召唤魔兽攻击，比如格摩拉的紫焰等招式分数都很高。魔力不够时就用射击衔接，这样比较安全攻击也不会断，途中只要注意适当闪避即可。

雾境挑战2：

位于Verse5战斗之前，小舟町大门旁的房子后面。

挑战内容为限定时间内存活，玩家一共2条命。

这个挑战中会出现几只狙击枪小怪不断骚扰玩家。不过它们的射击频率不快，数量也少，基本构成不了太大的威胁。

本关的难点主要是场景中的特殊地形效果。场景里会有一股吸引力不断将玩家往雾中牵扯，如果仅靠普通的移动方式，很快就会被拽到雾中损失生命。

应对的方法很简单，就是点出那些冲刺技能。比如【真我本色】的【瞬间突袭】，【吉·皮拉】的【瞬裂爪】等等。在场景中保持变身然后一直移动连R键冲刺就不会被吸走。