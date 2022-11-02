禁闭求生树篱实验室在什么位置 树篱实验室怎么去

2022-11-03 09:10:09 来源：互联网 编辑：佚名

禁闭求生树篱实验室是游戏中的一个重要区域，有一个任务就需要玩家前往树篱实验室才能触发，那么禁闭求生树篱实验室在哪？一起来看看吧。

禁闭求生树篱实验室位置分享

完成对橡树实验室的探索之后，玩家需要前往树篱实验室，在地图上可以看到超级芯片位于庭院东南角附近，而我们则需要前往芯片西南侧。树篱实验室在浆果树丛的一个绳索下面，在经过浆果树丛那有别针上去，沿着树干往前，经过两个滑索，在这期间我们可以攻击碰到达很多蜘蛛网跟蜘蛛。然后我们到了一个绳索的位置，通过绳索滑下去，这样就能可以到达树篱实验室了。