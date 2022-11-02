吸血鬼幸存者擎天塔怎么通关 魔镜在哪里

2022-11-03 09:02:37 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者游戏中在第四关的擎天塔里，需要玩家找到棺材，不少玩家不知道关在在哪，下面就为大家分享吸血鬼幸存者擎天塔通关攻略。

吸血鬼幸存者擎天塔攻略

在关卡第四关擎天塔中，玩家的出生点在北侧，关卡被动“拳套”的更北侧，继续向北走，就可以发现塔左侧的第四面镜子在发光。

进入闪光魔镜，此关卡的棺材在一个密室中，擎天塔左侧有一面闪光魔镜，镜子与密室平行，通过它进入密室，开启棺材即可解锁角色。

出生点北侧的白色问号，密室在塔外。指向地图外面的红色棺材箭头，棺材在密室中。

使角色与红色的棺材箭头平行，当箭头水平地指向右侧时，让角色向左侧移动，也可以确定魔镜的位置。可以通过魔镜进入并离开密室，魔镜有15秒冷却时间。