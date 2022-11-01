禁闭求生松露之力是什么 松露之力怎么解锁

禁闭求生松露之力是游戏中的一种增益，玩家需要完成前置条件才能解锁，那么禁闭求生松露之力怎么获得？一起来看看吧。
突变介绍
雾霾区的真菌渗入你微小的身躯中，将他的力量融入你的徒手攻击里。
突变功能
徒手攻击有机率造成真菌爆炸，对范围内的任何物体造成伤害。
解锁方法
在雾霾实验室击杀被感染的瓢虫。
禁闭求生松露之力是游戏中的一种增益，玩家需要完成前置条件才能解锁，那么禁闭求生松露之力怎么获得？一起来看看吧。禁闭求生松露之力解锁方法突变介绍雾霾区的真菌渗入你微小的身躯中，将他的力量融入你的徒手攻击里。突变功能徒手攻击有机率造成真菌爆炸，对范围内的任何物体造成伤害。解锁方法在雾霾实验室击杀被感染的
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