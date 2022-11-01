吸血鬼幸存者擎天塔棺材关卡怎么打 密室在哪里

2022-11-01 09:11:12 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者擎天塔是游戏中的第四关，这关难度比较大，很多玩家都卡在这关过不去，那么吸血鬼幸存者擎天塔怎么过？一起来看看吧。

吸血鬼幸存者擎天塔攻略

关卡：Stage4/第四关 “Gallo Tower/擎天塔/加洛塔”

在关卡出生点北侧，关卡被动“拳套”的更北侧，继续向北走，你会发现塔左侧的第四面镜子在发光。

进入闪光魔镜，此关卡的棺材在一个密室中，擎天塔左侧有一面闪光魔镜，镜子与密室平行，通过它进入密室，开启棺材即可解锁角色。

密室：出生点北侧的白色问号，密室在塔外。

棺材：指向地图外面的红色棺材箭头，棺材在密室中。

闪光魔镜：一面会闪光的镜子，魔镜在塔左侧，它是路过拳套后的第4面镜子。

使角色与红色的棺材箭头平行，当箭头水平地指向右侧时，让角色向左侧移动，也可以确定它的位置。

可以通过它进入并离开密室，魔镜有15秒冷却时间。

角色：开启棺材后，解锁角色：初始武器为“暗影螺钻”的“Concetta Caciotta/康塞塔”)