吸血鬼幸存者秘密菜单怎么解锁 莫贝恩秘卷怎么获得

2022-11-01 09:08:23 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者秘密菜单是游戏中的功能之一，玩家解锁后能看到秘密角色的解锁，那么吸血鬼幸存者秘密菜单怎么获得？一起来看看吧。

吸血鬼幸存者秘密菜单获取方法

游戏中玩家需要通过获取“莫贝恩秘卷”来解锁秘密菜单。

解锁后可在秘密菜单左侧，查看“秘密角色”解锁提示列表。并在右侧“施法”框，输入秘密咒语，解锁游戏内容。

所有秘密都可以在没有“莫贝恩密卷”或使用它们各自的秘密咒语的情况下解锁。

莫贝恩秘卷获得方法

玩家可以在地图出生点的南部击杀快速移动的“骨堆/Sketamari”，击败它就会掉落的遗物“莫贝恩秘卷/Forbidden Scrolls of Morbane”。