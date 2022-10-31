太吾绘卷血枫怎么打 血枫卸力拆招怎么办

太吾绘卷轮回台是游戏中非常重要的一个建筑，玩家死亡后能够使用轮回台转世，那么太吾绘卷轮回台怎么解锁？一起来看看吧。太吾绘卷轮回台获取方法轮回台是游戏中的建筑之一，是观星台的附属建筑。解锁方法在修建观星台后，当五星占修习程度达到75%后可在公输坊购买轮回台图纸。轮回台功能通过将游荡的魂魄送入轮回，能够

2022-10-28 | 0