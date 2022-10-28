猎天使魔女3贝姐前两代武器怎么解锁 蓝色的爱怎么获得

禁闭求生碎石匕首是游戏中的近战武器之一，能用来攻击敌人，还可以收集植物资源，那么禁闭求生碎石匕首怎么获得？一起来看看吧。禁闭求生碎石匕首获取方法玩家需要通过分析睡莲蜡或者达到脑力值LV.4才能解锁武器蓝图。武器的原材料为2个碎石、2个粗绳、2个睡莲蜡，修复的材料为1个碎石，它的主要用途是收获鳗草，但

2022-10-26 | 0