吸血鬼幸存者怎么解锁阿瓦达 黑暗区域boss怎么触发

2022-10-28 09:08:48 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者阿瓦达是游戏中新增的一个秘密角色，这个角色解锁条件比较复杂，需要玩家完成前置条件才能解锁，下面就为大家分享吸血鬼幸存者阿瓦达解锁方法。

吸血鬼幸存者阿瓦达解锁方法

1. 完全通过关卡 “福地/Eudiamonia M.”。

2. 开启翻转模式，进入 Stage2 关卡“藏书库/Inland Library”，同时持有武器 “白鸽/Peachone”和“黑鸽/Ebony Wings”，注意不要进化它们。

3. 往右边走，经过金指环，继续向右走，你会发现 紫死神“欺诈者/Trickster” 在第三个钢琴前

4.击杀欺诈者，走到钢琴前，鸟儿会一只一只飞到你需要按下的音符上

5. 你会发现角色处于一个黑暗的区域，只有角色周围有一圈光，有新的敌人和9个棺材在3x3的网格中生成，棺材外观一致，打开其中一个棺材会出现一个新的boss，但有八个棺材是空的

6.boss出现后普通敌人会消失，环境略微变亮，击杀它即可解锁角色“阿瓦达 殷火纳斯/Avatar Infernas”。