吸血鬼幸存者怎么解锁阿瓦达 黑暗区域boss怎么触发

吸血鬼幸存者阿瓦达是游戏中新增的一个秘密角色，这个角色解锁条件比较复杂，需要玩家完成前置条件才能解锁，下面就为大家分享吸血鬼幸存者阿瓦达解锁方法。
1. 完全通过关卡 “福地/Eudiamonia M.”。
2. 开启翻转模式，进入 Stage2 关卡“藏书库/Inland Library”，同时持有武器 “白鸽/Peachone”和“黑鸽/Ebony Wings”，注意不要进化它们。
3. 往右边走，经过金指环，继续向右走，你会发现 紫死神“欺诈者/Trickster” 在第三个钢琴前
4.击杀欺诈者，走到钢琴前，鸟儿会一只一只飞到你需要按下的音符上
5. 你会发现角色处于一个黑暗的区域，只有角色周围有一圈光，有新的敌人和9个棺材在3x3的网格中生成，棺材外观一致，打开其中一个棺材会出现一个新的boss，但有八个棺材是空的
6.boss出现后普通敌人会消失，环境略微变亮，击杀它即可解锁角色“阿瓦达 殷火纳斯/Avatar Infernas”。
太吾绘卷轮回台是游戏中非常重要的一个建筑，玩家死亡后能够使用轮回台转世，那么太吾绘卷轮回台怎么解锁？一起来看看吧。太吾绘卷轮回台获取方法轮回台是游戏中的建筑之一，是观星台的附属建筑。解锁方法在修建观星台后，当五星占修习程度达到75%后可在公输坊购买轮回台图纸。轮回台功能通过将游荡的魂魄送入轮回，能够
吸血鬼幸存者阿瓦达是游戏中新增的一个秘密角色，这个角色解锁条件比较复杂，需要玩家完成前置条件才能解锁，下面就为大家分享吸血鬼幸存者阿瓦达解锁方法。吸血鬼幸存者阿瓦达解锁方法1.完全通过关卡“福地/EudiamoniaM.”。2.开启翻转模式，进入Stage2关卡“藏书库/InlandLibrary”
吸血鬼幸存者黄印是游戏中重要的遗物道具，玩家需要完成前置条件才能获得，那么吸血鬼幸存者遗物黄印怎么获得，一起来看看吧。吸血鬼幸存者遗物黄印获取方法使用标准角色触发并进入“昇月城-月蚀”，完成月蚀事件。解锁并自动进入“隐秘的禁忌圣地”，完成追逐战。发现遗物“黄印/YellowSign”，获取后解锁“隐
禁闭求生母系基因突变是游戏中的一种增益，玩家解锁后能在攻击时召唤小蜘蛛，那么禁闭求生母系基因突变怎么解锁？一起来看看吧。禁闭求生母系基因突变解锁方法突变介绍你的声带随着打败育母蜘蛛而演化成能发出育母蜘蛛的哭声。突变功能10%的攻击会召换小蜘蛛。解锁方法杀死树篱育母蜘蛛。
禁闭求生是一款生存冒险游戏，游戏中玩家需要应对各种巨大的昆虫，那么禁闭求生虫子怎么驯养？一起来看看吧。禁闭求生虫子驯养方法首先你需要制作研磨器，然后使用研磨器制蹲粒作蘑败边菇稀泥(象鼻虫喜欢的食物)和植物稀泥(蚜虫喜欢的食物)。然后用三叶草，植物茎干和草板建造一个下面这样的陷阱，并在中央的桌子上放上
太吾绘卷精纯境界是游戏中非常重要的一种属性，这个属性增长后能提高战力，那么太吾绘卷精纯境界怎么提升？一起来看看吧。太吾绘卷精纯境界提升方法挑战剑冢中的相枢化身时会根据打掉的相枢化身血量的百分比给予太吾精纯境界。最多可从每个相枢化身处获得3点。出生特质白额灵蛇会使太吾传人的精纯永久增加1点。NPC会根
吸血鬼幸存者游戏最近更新了1.0版本，新版本中不少玩家想要替换存档，但是不知道存档怎么重置，下面就为大家分享吸血鬼幸存者存档替换方法。吸血鬼幸存者存档重置-必须先禁用Steam云存档-删除Steam安装目录/Steam/userdata/你的Steam用户ID/1794680/remote/Save
禁闭求生碎石匕首是游戏中的近战武器之一，能用来攻击敌人，还可以收集植物资源，那么禁闭求生碎石匕首怎么获得？一起来看看吧。禁闭求生碎石匕首获取方法玩家需要通过分析睡莲蜡或者达到脑力值LV.4才能解锁武器蓝图。武器的原材料为2个碎石、2个粗绳、2个睡莲蜡，修复的材料为1个碎石，它的主要用途是收获鳗草，但
太吾绘卷真气是游戏中非常重要的数值，玩家学习一些功法能够提高上限，那么太吾绘卷哪些功法能提升真气上限？一起来看看吧。太吾绘卷真气上限提升方法1、百花谷：生死八门(逆)、血海凝冰术2绝技。百花谷三阶逆练功法生死八门的效果是每当运用者打在50%以上的伤口上时会加一点随机真气，二阶功法血海凝冰术可以让低于
禁闭求生盐钉锤是游戏中的一把近战武器，玩家需要获得配方才能解锁，之后能通过合成获得，那么禁闭求生盐钉锤怎么获得？一起来看看吧。禁闭求生盐钉锤获取方法盐钉锤需要发现浸水的配方才能解锁，武器的原材料需要2个咸味球、1个口香糖块、3个西瓜虫部位，修复材料为8个盐片。