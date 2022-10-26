禁闭求生怎么抓虫子 诱饵饲料怎么获得

禁闭求生是一款生存冒险游戏，游戏中玩家需要应对各种巨大的昆虫，那么禁闭求生虫子怎么驯养？一起来看看吧。
首先你需要制作研磨器，然后使用研磨器制蹲粒作蘑败边菇稀泥(象鼻虫喜欢的食物)和植物稀泥(蚜虫喜欢的食物)。
然后用三叶草，植物茎干和草板建造一个下面这样的陷阱，并在中央的桌子上放上稀泥作诱饵。
虫子来了之后，将稀泥放在地上喂给它们之后它们就会变成你的宠物，变成宠物之后它会跟着你跑，你也可以近距离牢虚王抚摸它。
吸血鬼幸存者游戏最近更新了1.0版本，新版本中不少玩家想要替换存档，但是不知道存档怎么重置，下面就为大家分享吸血鬼幸存者存档替换方法。吸血鬼幸存者存档重置-必须先禁用Steam云存档-删除Steam安装目录/Steam/userdata/你的Steam用户ID/1794680/remote/Save
禁闭求生碎石匕首是游戏中的近战武器之一，能用来攻击敌人，还可以收集植物资源，那么禁闭求生碎石匕首怎么获得？一起来看看吧。禁闭求生碎石匕首获取方法玩家需要通过分析睡莲蜡或者达到脑力值LV.4才能解锁武器蓝图。武器的原材料为2个碎石、2个粗绳、2个睡莲蜡，修复的材料为1个碎石，它的主要用途是收获鳗草，但
太吾绘卷真气是游戏中非常重要的数值，玩家学习一些功法能够提高上限，那么太吾绘卷哪些功法能提升真气上限？一起来看看吧。太吾绘卷真气上限提升方法1、百花谷：生死八门(逆)、血海凝冰术2绝技。百花谷三阶逆练功法生死八门的效果是每当运用者打在50%以上的伤口上时会加一点随机真气，二阶功法血海凝冰术可以让低于
禁闭求生盐钉锤是游戏中的一把近战武器，玩家需要获得配方才能解锁，之后能通过合成获得，那么禁闭求生盐钉锤怎么获得？一起来看看吧。禁闭求生盐钉锤获取方法盐钉锤需要发现浸水的配方才能解锁，武器的原材料需要2个咸味球、1个口香糖块、3个西瓜虫部位，修复材料为8个盐片。
太吾绘卷戳眼神教是游戏中的玩法之一，这个流派的强度非常不错，但是需要选择各种功法，下面就为大家分享太吾绘卷戳眼神教流的玩法。太吾绘卷戳眼神教玩法分享正式版以来，由于战斗系统大改，加上戳眼神功多了一个式(大削)，以及命中等各种问题无法打出伤害，再加上敌人恐怖的普通攻击伤害(对比EA，以前敌人平A是真的
瘟疫传说安魂曲游戏已经上线了，很多玩家都已经下载游戏开始体验，不过很多玩家进入游戏都觉得帧数不稳定，那么瘟疫传说安魂曲帧数怎么设置，一起来看看吧。瘟疫传说安魂曲锁帧方法瘟疫传说安魂曲帧数怎么调高/低?XboxSeriesS-1080p/30fps|120hz输出模式下40fps(51,90Gb)Xb
瘟疫传说安魂曲茨菰是游戏中的一种收集要素，找到后能完成药师成就，那么瘟疫传说安魂曲茨菰在什么位置，一起来看看吧。瘟疫传说安魂曲茨菰获取方法茨菰第二章-初来乍到，到达南楼，离开地下区域，回到地面上后，沿着路往前走，来到一个荒芜的菜园，和地上的植物互动，拿到“茨菰”。
瘟疫传说安魂曲在游戏第三章中玩家能在郊外场景中看到一个药师，玩家能够驱散来叔来这拯救他，那么瘟疫传说安魂曲怎么救药师，一起来看看吧。瘟疫传说安魂曲药师救援方法第三章中途玩家离开城郊，沿着路往前有个门就是出口，出口右边射土硝袋子灭火可以把出口的大量老鼠吸引过去。注意这个时候如果你速度够快，就可以救下门
吸血鬼幸存者阿瓦达是游戏中1.0版本新增的一个角色，这个角色需要玩家通过新地图才能获得，那么吸血鬼幸存者阿瓦达怎么解锁？一起来看看吧。吸血鬼幸存者阿瓦达获取方法1.完全通过关卡“福地/EudiamoniaM.”。在全部关卡中，获取全部标准遗物后，解锁并进入福地。在福地中，与黑影交谈，选择太困难/太简
泰拉瑞亚飞虫剑是游戏中的近战武器之一，玩家能通过合成的方式来获得，那么泰拉瑞亚飞虫剑怎么制作。一起来看看吧。泰拉瑞亚飞虫剑配方飞虫剑—把可以用于攻击NPC的Boss前阔剑 攻击NPC在蜂蜜旁，使用金阔剑+臭虫合成