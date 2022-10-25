吸血鬼幸存者存档怎么重置 怎么替换存档

瘟疫传说安魂曲在游戏第三章中玩家能在郊外场景中看到一个药师，玩家能够驱散来叔来这拯救他，那么瘟疫传说安魂曲怎么救药师，一起来看看吧。瘟疫传说安魂曲药师救援方法第三章中途玩家离开城郊，沿着路往前有个门就是出口，出口右边射土硝袋子灭火可以把出口的大量老鼠吸引过去。注意这个时候如果你速度够快，就可以救下门

2022-10-24 | 0