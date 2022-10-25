太吾绘卷怎么提升真气上限 什么功法能提高真气

太吾绘卷真气是游戏中非常重要的数值，玩家学习一些功法能够提高上限，那么太吾绘卷哪些功法能提升真气上限？一起来看看吧。
1、百花谷：生死八门(逆)、血海凝冰术 2绝技。
百花谷三阶逆练功法生死八门的效果是每当运用者打在50%以上的伤口上时会加一点随机真气，二阶功法血海凝冰术可以让低于伤口程度的伤害无效。
2、空桑派：驱血法、白水长生法、九色玉蝉法 3绝技、青蛟神掌(逆)1拳掌武器。
空桑派三阶功法白水长生法敌方每一次毒发都会长1点奇窍真气，四阶驱血法每发动一次功法敌方可发作毒性就会发动一次，四阶逆练青蛟神掌加对自己下一点的腐毒会让敌方毒发四次，一个逆练青蛟神掌下去就是4~5点奇窍真气，再加上一阶功法九色玉蝉法每超过上限就会花费9点奇窍真气治疗随机9个伤口完事。
3、伏龙坛：天芒丹心术 1绝技。
4、血犼教：血童不死身(逆) 1绝技 (保险可不用)。
血犼教一阶逆练功法血童不死身可以防止翻车。
5、五仙教：碧玉冰蚕蛊(逆)1指法只要施展一次。
6、峨嵋派：七星横链 1绝技。
禁闭求生盐钉锤是游戏中的一把近战武器，玩家需要获得配方才能解锁，之后能通过合成获得，那么禁闭求生盐钉锤怎么获得？一起来看看吧。禁闭求生盐钉锤获取方法盐钉锤需要发现浸水的配方才能解锁，武器的原材料需要2个咸味球、1个口香糖块、3个西瓜虫部位，修复材料为8个盐片。
太吾绘卷戳眼神教是游戏中的玩法之一，这个流派的强度非常不错，但是需要选择各种功法，下面就为大家分享太吾绘卷戳眼神教流的玩法。太吾绘卷戳眼神教玩法分享正式版以来，由于战斗系统大改，加上戳眼神功多了一个式(大削)，以及命中等各种问题无法打出伤害，再加上敌人恐怖的普通攻击伤害(对比EA，以前敌人平A是真的
瘟疫传说安魂曲游戏已经上线了，很多玩家都已经下载游戏开始体验，不过很多玩家进入游戏都觉得帧数不稳定，那么瘟疫传说安魂曲帧数怎么设置，一起来看看吧。瘟疫传说安魂曲锁帧方法瘟疫传说安魂曲帧数怎么调高/低?XboxSeriesS-1080p/30fps|120hz输出模式下40fps(51,90Gb)Xb
瘟疫传说安魂曲茨菰是游戏中的一种收集要素，找到后能完成药师成就，那么瘟疫传说安魂曲茨菰在什么位置，一起来看看吧。瘟疫传说安魂曲茨菰获取方法茨菰第二章-初来乍到，到达南楼，离开地下区域，回到地面上后，沿着路往前走，来到一个荒芜的菜园，和地上的植物互动，拿到“茨菰”。
瘟疫传说安魂曲在游戏第三章中玩家能在郊外场景中看到一个药师，玩家能够驱散来叔来这拯救他，那么瘟疫传说安魂曲怎么救药师，一起来看看吧。瘟疫传说安魂曲药师救援方法第三章中途玩家离开城郊，沿着路往前有个门就是出口，出口右边射土硝袋子灭火可以把出口的大量老鼠吸引过去。注意这个时候如果你速度够快，就可以救下门
吸血鬼幸存者阿瓦达是游戏中1.0版本新增的一个角色，这个角色需要玩家通过新地图才能获得，那么吸血鬼幸存者阿瓦达怎么解锁？一起来看看吧。吸血鬼幸存者阿瓦达获取方法1.完全通过关卡“福地/EudiamoniaM.”。在全部关卡中，获取全部标准遗物后，解锁并进入福地。在福地中，与黑影交谈，选择太困难/太简
泰拉瑞亚飞虫剑是游戏中的近战武器之一，玩家能通过合成的方式来获得，那么泰拉瑞亚飞虫剑怎么制作。一起来看看吧。泰拉瑞亚飞虫剑配方飞虫剑—把可以用于攻击NPC的Boss前阔剑 攻击NPC在蜂蜜旁，使用金阔剑+臭虫合成
禁闭求生黑蚂蚁套装是游戏中的一套完整防具，玩家能通过制作的方式来获得，装备后能获得不少加成，那么禁闭求生黑蚂蚁套装有什么加成？一起来看看吧。禁闭求生黑蚂蚁套装获取方法游戏中黑蚂蚁套装属于中型护甲，效果是可以增加20%伤害减免以及15%额外耐力消耗。套装制作方法黑蚂蚁头盔制作配方是1个黑蚂蚁头、3个黑
太吾绘卷点穴是游戏中的玩法之一，玩家在战斗中使用点穴能对敌人造成伤害并且削弱属性，那么太吾绘卷点穴流功法怎么选？一起来看看吧。太吾绘卷点穴流玩法分享内功太阴一明钰+正血童经典配装，摧破两个核心璇玑指穴法和漫天花雨式(璇女出门古冢篆刻直接拿到的璇玑指穴法)。摧破正璇玑指穴法，核心摧破，效果是“发挥十成
泰拉瑞亚叶绿素提炼机是游戏中非常重要的建筑，玩家能在秘银砧中合成获得，那么泰拉瑞亚叶绿素提炼机怎么使用，一起来看看吧。泰拉瑞亚叶绿素提炼机使用方法从淤泥/雪泥/化石提取出肉后矿石可以将血腥/腐化/神圣物块变为净化版本(如猩红石块提炼成普通石块)转换等价金属(如铁和铅互换、秘银和山铜互换等)将发光苔藓