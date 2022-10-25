太吾绘卷怎么提升真气上限 什么功法能提高真气

2022-10-26 09:02:42 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷真气是游戏中非常重要的数值，玩家学习一些功法能够提高上限，那么太吾绘卷哪些功法能提升真气上限？一起来看看吧。

太吾绘卷真气上限提升方法

1、百花谷：生死八门(逆)、血海凝冰术 2绝技。

百花谷三阶逆练功法生死八门的效果是每当运用者打在50%以上的伤口上时会加一点随机真气，二阶功法血海凝冰术可以让低于伤口程度的伤害无效。

2、空桑派：驱血法、白水长生法、九色玉蝉法 3绝技、青蛟神掌(逆)1拳掌武器。

空桑派三阶功法白水长生法敌方每一次毒发都会长1点奇窍真气，四阶驱血法每发动一次功法敌方可发作毒性就会发动一次，四阶逆练青蛟神掌加对自己下一点的腐毒会让敌方毒发四次，一个逆练青蛟神掌下去就是4~5点奇窍真气，再加上一阶功法九色玉蝉法每超过上限就会花费9点奇窍真气治疗随机9个伤口完事。

3、伏龙坛：天芒丹心术 1绝技。

4、血犼教：血童不死身(逆) 1绝技 (保险可不用)。

血犼教一阶逆练功法血童不死身可以防止翻车。

5、五仙教：碧玉冰蚕蛊(逆)1指法只要施展一次。

6、峨嵋派：七星横链 1绝技。