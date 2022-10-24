太吾绘卷戳眼神教功法怎么选 戳眼神教怎么玩

太吾绘卷戳眼神教是游戏中的玩法之一，这个流派的强度非常不错，但是需要选择各种功法，下面就为大家分享太吾绘卷戳眼神教流的玩法。
正式版以来，由于战斗系统大改，加上戳眼神功多了一个式(大削)，以及命中等各种问题无法打出伤害，再加上敌人恐怖的普通攻击伤害(对比EA，以前敌人平A是真的刮痧)加上高频率的更新，有不少教徒大呼，神教已亡!
但是我想说，只要以弱胜强的精神还在，戳眼神教永不凋零!
随着对战斗的熟悉，我现在终于可以站出来说，戳眼神功 依然能打 而且非常能打 !今天给大家带来的是单功法必死通关流程-戳眼削耳功-下九品以弱胜强必死通关流程，保姆级手把手教你以低品功法低真气快速成型打出成吨伤害。
戳眼神教入教规则
1.不越阶学习功法(指点或者古冢除外)
2.不用吸取真气
3.可以护体防御，但不依赖反震逃课
4.不用平A逃课，尽量使用催破输出
5.尽量用垃圾装备
6.内力尽量少，不用大量内力逃课
7.尽量压缩时间
8.该BD以弱胜强，快速成型，不需要四品以内的功法即可通关必死
开局与属性资质
208开局点出敏捷和膂力，剩下8点佛道-天工-神锋-天材地宝-古冢(少林)
1.属性要求： 力敏75-其他不低于50
2.特性要求 酉月出生(金刚2机略)子月出身(玄阴1机略合道)丑月(归元3机略)最好有增加命中的特性
3.魅力随意，性格建议仁善与中庸之间 方便切换
4.资质要求指法60，内功绝技身法65就可以了 铸造最好是75以上
5.开局出生少林，古冢选佛门狮子吼-正
6.到太吾村前尽量避战，或者谷内慢慢修炼突破狮子吼 选指法或者选针鞭子风筝前期敌人(看情况打猴王)
功法选择
核心内功 犼母功 一字混元桩 逆十三横练 血童大法 其他补格子
核心催破 戳眼神功(神九品输出) 玉厄手(增伤) 倒打冲天子(配合狮子吼控制)
核心轻灵 八方(攒式) 百尺(加距离) 弹腿 梅点头
核心护体 五鬼搬运(能抗)
核心奇窍 狮子吼(控制)阴阳眼(控制) 天女散花(躲开局一击)红玉九虫(增伤)狮啸功(控制)霞姝仙衣 七手八脚 三部九侯
以上除了红玉全都正练
玩法说明以及操作
通过开局迅进快速拉进距离，开八方攒式，然后打出玉厄手增伤，打出两次戳眼爆发直接秒杀boss.
伤害还高的同时操作还简单!非常的人性化
必死剑冢顺序
金凰儿 很喜欢近战 不好近身 1-4打
术方 我这个档没有，不过拉五五开伤害打不难打 3-7
以向 拆招高，三闪强，1-4打
莫女 闪避极高，要前期解决 1-3打
卫起 后期很肉，1-4打
血枫伏邪铁 衣以候 大玄凝 被我们克制，什么时候打都行
顺序如下 1卫起 2莫女 3以向 4金凰 5九寒 6血枫 7衣以候 8伏邪铁
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