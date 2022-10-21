瘟疫传说安魂曲药师怎么救 第三章老鼠怎么打

瘟疫传说安魂曲在游戏第三章中玩家能在郊外场景中看到一个药师，玩家能够驱散来叔来这拯救他，那么瘟疫传说安魂曲怎么救药师，一起来看看吧。
第三章中途玩家离开城郊，沿着路往前有个门就是出口，出口右边射土硝袋子灭火可以把出口的大量老鼠吸引过去。注意这个时候如果你速度够快，就可以救下门口的药师，如果来晚了药师才救不到。如果没救到就是操作慢了。不过救下药师对于剧情的用处并不大，只是挺有趣。
第三章中途也会遇到大量敌人和老鼠，点燃火盆火把驱赶老鼠、用羊肉和杀死敌人吸引老鼠、射土硝袋子或灭熄弹灭敌人手里的火把，灵活运动前面学过的战术，走左边、右边或中间的路都可以。想好好搜刮一下的话就把敌人都想办法干掉。
泰拉瑞亚飞虫剑是游戏中的近战武器之一，玩家能通过合成的方式来获得，那么泰拉瑞亚飞虫剑怎么制作。一起来看看吧。泰拉瑞亚飞虫剑配方飞虫剑—把可以用于攻击NPC的Boss前阔剑 攻击NPC在蜂蜜旁，使用金阔剑+臭虫合成
禁闭求生黑蚂蚁套装是游戏中的一套完整防具，玩家能通过制作的方式来获得，装备后能获得不少加成，那么禁闭求生黑蚂蚁套装有什么加成？一起来看看吧。禁闭求生黑蚂蚁套装获取方法游戏中黑蚂蚁套装属于中型护甲，效果是可以增加20%伤害减免以及15%额外耐力消耗。套装制作方法黑蚂蚁头盔制作配方是1个黑蚂蚁头、3个黑
太吾绘卷点穴是游戏中的玩法之一，玩家在战斗中使用点穴能对敌人造成伤害并且削弱属性，那么太吾绘卷点穴流功法怎么选？一起来看看吧。太吾绘卷点穴流玩法分享内功太阴一明钰+正血童经典配装，摧破两个核心璇玑指穴法和漫天花雨式(璇女出门古冢篆刻直接拿到的璇玑指穴法)。摧破正璇玑指穴法，核心摧破，效果是“发挥十成
泰拉瑞亚叶绿素提炼机是游戏中非常重要的建筑，玩家能在秘银砧中合成获得，那么泰拉瑞亚叶绿素提炼机怎么使用，一起来看看吧。泰拉瑞亚叶绿素提炼机使用方法从淤泥/雪泥/化石提取出肉后矿石可以将血腥/腐化/神圣物块变为净化版本(如猩红石块提炼成普通石块)转换等价金属(如铁和铅互换、秘银和山铜互换等)将发光苔藓
禁闭求生诱饵是游戏中非常重要的道具，玩家能够通过诱饵来吸引敌人的注意力，之后能对敌人进行偷袭，那么禁闭求生诱饵怎么解锁？一起来看看吧。禁闭求生诱饵获取方法玩家需要通过分析藻类才能解锁诱饵，诱饵的原材料为5个藻类、1个生蝌蚪肉、1个水蚤肉。诱饵是一种可以让玩家分散陆地和水中的捕食者的注意力的工具。它可
太吾绘卷身法是游戏中非常重要的轻功功法，玩家学习功法后能在战斗中大幅提升移动速度，那么太吾绘卷最强的身法是什么，一起来看看吧。太吾绘卷身法选择九品：然山五鬼步，峨眉弹腿缩地，金刚陷石脚。正练单一命中，大幅强化平A能力，逆练单一化解，配合部分护体可以有许多操作，比如精卫填海闪避一次一个失神。八品:诸多
禁闭求生黏菌火炬是游戏中非常重要的道具之一，玩家使用后能照亮周围的环境，那么禁闭求生黏菌火炬怎么获得，一起来看看吧。禁闭求生黏菌火炬获取方法玩家需要通过分析黏菌柄才能解锁黏菌火炬，黏菌火炬的材料为2个黏菌柄、2个植物纤维，粘菌火炬是一种可在水下和陆地上使用的轻型工具，玩家可以手持这个用来照明。
禁闭求生蚂蚁克星突变是游戏中的一种增益，玩家解锁后能增加对蚂蚁造成的伤害，那么禁闭求生蚂蚁克星突变怎么解锁？一起来看看吧。禁闭求生蚂蚁克星突变解锁方法突变介绍蚂蚁变成了常见的敌人，你也已经对牠们了如指掌。遇到你的蚂蚁只有死路一条。突变功能对蚂蚁的伤害提高5/15/25%，第3阶段对蚂蚁的伤害抗性提高
泰拉瑞亚贝壳电话是游戏中的道具之一，这个道具需要玩家通过铁匠作坊来制作，那么泰拉瑞亚贝壳电话怎么和合成，一起来看看吧。泰拉瑞亚贝壳电话获取方法贝壳电话是个骷髅王后的信息物品，结合了手机、魔法海螺、和恶魔海螺三者的功能。玩家可以通过按下打开键来循环切换使用时传送到的地点：世界生成点、海洋、地狱、和(用
禁闭求生肺部强化突变是游戏中的玩法之一，玩家解锁这个突变后能获得不少增益，那么禁闭求生肺部强化突变怎么解锁？一起来看看吧。禁闭求生肺部强化突变触发方法突变介绍你的能量容量得到强化。在你吸入空气时，你的细胞彷彿在熊熊燃烧。突变功能最大耐力提高50%。解锁方法在科学商店花费3000原始科学解锁。