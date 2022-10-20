禁闭求生黑蚂蚁套装有什么效果 黑蚂蚁套装怎么造

2022-10-21 09:07:22 来源：互联网 编辑：佚名

禁闭求生黑蚂蚁套装是游戏中的一套完整防具，玩家能通过制作的方式来获得，装备后能获得不少加成，那么禁闭求生黑蚂蚁套装有什么加成？一起来看看吧。

禁闭求生黑蚂蚁套装获取方法

游戏中黑蚂蚁套装属于中型护甲，效果是可以增加20%伤害减免以及15%额外耐力消耗。

套装制作方法

黑蚂蚁头盔制作配方是1个黑蚂蚁头、3个黑蚂蚁部位、5个蜜蜂绒毛，修复材料为1个黑蚂蚁头、4个黑蚂蚁部位，防御值为头部与护腿：3.5，护甲：5.5，伤害减免是头部与护腿：5%，护甲：10%。

黑蚂蚁胸甲制作配方是5个黑蚂蚁头、3个黑蚂蚁上颚、2个蜜蜂绒毛，修复材料为4个黑蚂蚁部位、1个黑蚂蚁上颚，单件效果是格挡暴击：格挡住一次攻击后有概率增加暴击几率，套装效果是针垫：有概率将部分伤害反弹给攻击者。

黑蚂蚁护腿制作配方是6个黑蚂蚁部位、2个蛛丝绳、4个蜜蜂绒毛，修复材料为4个黑蚂蚁部位、1个蜜蜂绒毛，光滑锻造的效果为暴击超耐力：增加暴击后的耐力回复。