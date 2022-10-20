太吾绘卷点穴流怎么玩 点穴流功法怎么搭配

2022-10-21 09:04:50 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷点穴是游戏中的玩法之一，玩家在战斗中使用点穴能对敌人造成伤害并且削弱属性，那么太吾绘卷点穴流功法怎么选？一起来看看吧。

太吾绘卷点穴流玩法分享

内功

太阴一明钰+正血童经典配装，摧破两个核心璇玑指穴法和漫天花雨式(璇女出门古冢篆刻直接拿到的璇玑指穴法)。

摧破

正璇玑指穴法，核心摧破，效果是“发挥十成威力时，敌人身上每有一个破绽就产生一个对应位置的封穴，等级和该部位最高的破绽相同”，调整内外伤比例至能连发两次即可。

正漫天花雨式，效果是“每发挥一成威力时，增加额外产生1个点穴的概率”，调整内外伤比例至最好能纯内伤/外伤，用于特殊情况的攻坚和斩杀。

正游身八卦掌，是挂件，效果是移动1距离增加三维，最多叠加五层。

身法

正御针式，核心，通过蓄力前进开战时瞬间快速接近敌人，并提供变招次数绕过没用的“崩”式、调整自己的式。

正龙摆尾，核心，璇玑指穴法效果会以破绽来决定封穴，龙摆尾可以有效提高封穴等级和破绽等级，高等级的破绽不但能产生更高阶的封穴，也能保证破绽慢速消失而增加璇玑指穴法的效果，之前还尝试过踏雪寻梅，但是那个持续时间太短了。

逆乘五车是辅助，逃跑用和控距离用，也可以用逆嫦娥奔月补轻灵真气。

护体

没啥用，一般带个武当铁布衫或者龙回首，这里的图是为了打染尘子所以带了五气朝元功。