泰拉瑞亚叶绿素提炼机有什么用 叶绿素提炼机怎么获得

泰拉瑞亚叶绿素提炼机是游戏中非常重要的建筑，玩家能在秘银砧中合成获得，那么泰拉瑞亚叶绿素提炼机怎么使用，一起来看看吧。
从淤泥/雪泥/化石提取出肉后矿石
可以将血腥/腐化/神圣物块变为净化版本(如猩红石块提炼成普通石块)
转换等价金属(如铁和铅互换、秘银和山铜互换等)
将发光苔藓提炼成其他苔藓(产物包括非发光苔藓，但不包括氦苔藓)
转换地牢砖的颜色
在秘银砧，使用提炼机+叶绿锭合成
禁闭求生黏菌火炬是游戏中非常重要的道具之一，玩家使用后能照亮周围的环境，那么禁闭求生黏菌火炬怎么获得，一起来看看吧。禁闭求生黏菌火炬获取方法玩家需要通过分析黏菌柄才能解锁黏菌火炬，黏菌火炬的材料为2个黏菌柄、2个植物纤维，粘菌火炬是一种可在水下和陆地上使用的轻型工具，玩家可以手持这个用来照明。
禁闭求生蚂蚁克星突变是游戏中的一种增益，玩家解锁后能增加对蚂蚁造成的伤害，那么禁闭求生蚂蚁克星突变怎么解锁？一起来看看吧。禁闭求生蚂蚁克星突变解锁方法突变介绍蚂蚁变成了常见的敌人，你也已经对牠们了如指掌。遇到你的蚂蚁只有死路一条。突变功能对蚂蚁的伤害提高5/15/25%，第3阶段对蚂蚁的伤害抗性提高
泰拉瑞亚贝壳电话是游戏中的道具之一，这个道具需要玩家通过铁匠作坊来制作，那么泰拉瑞亚贝壳电话怎么和合成，一起来看看吧。泰拉瑞亚贝壳电话获取方法贝壳电话是个骷髅王后的信息物品，结合了手机、魔法海螺、和恶魔海螺三者的功能。玩家可以通过按下打开键来循环切换使用时传送到的地点：世界生成点、海洋、地狱、和(用
禁闭求生肺部强化突变是游戏中的玩法之一，玩家解锁这个突变后能获得不少增益，那么禁闭求生肺部强化突变怎么解锁？一起来看看吧。禁闭求生肺部强化突变触发方法突变介绍你的能量容量得到强化。在你吸入空气时，你的细胞彷彿在熊熊燃烧。突变功能最大耐力提高50%。解锁方法在科学商店花费3000原始科学解锁。
禁闭求生野草茎干是游戏中非常重要的材料之一，玩家获取后能够制作不少建筑，那么禁闭求生野草茎干怎么获得，一起来看看吧。禁闭求生野草茎干获取方法野草茎干是游戏中一种非常重要的材料，可以通过砍蒲公英获得。获得野草茎干后可以抗去实验室分析，分析了就可以做露水收集器了。前期推荐建家的地方是出生点的峡谷出来后见
太吾绘卷游戏中有多种功法可以使用，其中纯阳内功和身法有很多，每一种功法都有不同的效果，那么太吾绘卷纯阳内功和身法有哪些？一起来看看吧。太吾绘卷纯阳内功和身法介绍内功部分1：一字混元桩具体效果为：正：运用者仅消耗提气时，恢复架势，数值为所消耗提气的50%逆：运用者仅消耗架势时，恢复提气，数值为所消耗架
星际海盗镍矿石是游戏中的材料之一，这个材料玩家能在矿井中找到，获取后可以就从交易，那么星际海盗镍矿石哪里获得，一起来看看吧。星际海盗镍矿石获取方法矿井地图，沿着履带摩托车车头的放心一直向下走，会找到一个燃着的锻炉，继续向下走，可以看见两个钻井，走到钻井地步有一个尸体，尸体旁大概率刷新镍矿石，基本上是
太吾绘卷璇女门是游戏中的一个中立门派，玩家完成这个门派的任务能提升门派支持度，那么太吾绘卷璇女派门派支持度怎么提升，一起来看看吧。太吾绘卷璇女派门派支持度作用介绍璇女派是游戏里立场为刚正的中立门派，在加入璇女派之后和里面的NPC送东西打好关系之后就可以获得门派支持度，而璇女派门派支持度的作用就是仙姿
禁闭求生野蛮人突变是游戏中的玩法之一，玩家解锁野蛮人突变后能获得额外的功能，那么禁闭求生野蛮人突变怎么解锁？一起来看看吧。禁闭求生野蛮人突变解锁方法突变介绍强壮而鲁莽的你能使用尺寸最大的武器，并引以为豪。你能用粗壮的手臂轻松挥舞棍棒，发动势大力沉的攻击。突变功能棍棒攻击有机率让玩家进入狂暴状态。(攻
太吾绘卷然山派是游戏中的门派之一，玩家能在这个门派区域中获得恩义，那么太吾绘卷然山派恩义有什么用？一起来看看吧。太吾绘卷然山派恩义介绍然山派是游戏里立场为中庸的中立门派，在然山派的地盘上打一些土匪盗贼就可以获得一些地区恩义，而然山派地区恩义的作用就是王禅典籍，使用之后可以直接改变自己或者同道的立场。