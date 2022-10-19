泰拉瑞亚叶绿素提炼机有什么用 叶绿素提炼机怎么获得

太吾绘卷游戏中有多种功法可以使用，其中纯阳内功和身法有很多，每一种功法都有不同的效果，那么太吾绘卷纯阳内功和身法有哪些？一起来看看吧。太吾绘卷纯阳内功和身法介绍内功部分1：一字混元桩具体效果为：正：运用者仅消耗提气时，恢复架势，数值为所消耗提气的50%逆：运用者仅消耗架势时，恢复提气，数值为所消耗架

2022-10-17 | 0