太吾绘卷身法怎么选 哪些身法好用

2022-10-20 09:11:07 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷身法是游戏中非常重要的轻功功法，玩家学习功法后能在战斗中大幅提升移动速度，那么太吾绘卷最强的身法是什么，一起来看看吧。

太吾绘卷身法选择

九品：然山五鬼步，峨眉弹腿缩地，金刚陷石脚。正练单一命中，大幅强化平A能力，逆练单一化解，配合部分护体可以有许多操作，比如精卫填海闪避一次一个失神。

八品:诸多逆练后以某武器命中敌人损耗脚力的身法(许多在八品)。在敌人恢复脚力的一瞬间可以直接消除恢复白条，把敌人变成木桩的超级控制。

七品：少林轻身术：提供大幅增加脚力恢复速度的buff，极大强化了移动能力。

元山千里独行：移动恢复脚力，真正的永动机，可以在移动到位后恢复满脚力。

六品：璇女绝技天女散花阵，虽然是绝技，但是实际上非常好用，让同道瞬间把你推进或拉远。

四品：界青神仙索，短手的福音，在增加大量命中的同时，攻击时可以减小4距离，可以实现伪全屏打击。

三品/二品：四大命中身法逆练，百花万花听雨式、璇女青女履冰、然山凌六虚、铸剑开天流陨式，测试服修正了bug，以前是降对面命中，现在改为降对面四闪，在大量增加己方命中的同时降低对面防御，大幅增加伤害倍率，提高大量伤害，无论是平a还是催破都相当实用。