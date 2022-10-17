禁闭求生蚂蚁克星突变怎么触发 蚂蚁克星突变有什么效果

禁闭求生金龟子是游戏中的一个中立生物，玩家不主动攻击它是不会打我们的，那么禁闭求生金龟子在哪里，一起来看看吧。禁闭求生金龟子在什么地方金龟子是被动型生物，保持中立，只要玩家不攻击它它就不会攻击我们。一般的居住环境在北部草地、棚屋附近、白蚁巢穴、木料堆，玩家可以前往这地方去寻找，打死后的战利品则是闪烁

2022-10-13 | 0