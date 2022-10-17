泰拉瑞亚贝壳电话有什么用 贝壳电话怎么获得

2022-10-19 09:02:29 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚贝壳电话是游戏中的道具之一，这个道具需要玩家通过铁匠作坊来制作，那么泰拉瑞亚贝壳电话怎么和合成，一起来看看吧。

泰拉瑞亚贝壳电话获取方法

贝壳电话是个骷髅王后的信息物品，结合了手机、魔法海螺、和恶魔海螺三者的功能。

玩家可以通过按下打开键来循环切换使用时传送到的地点：世界生成点、海洋、地狱、和(用床设置的)生成点。

贝壳电话可以在工匠作坊中合成。

合成材料：手机+魔法海螺+恶魔海螺。