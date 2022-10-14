禁闭求生野草茎干在哪获得 露水收集器怎么做

2022-10-17 09:06:22 来源：互联网 编辑：佚名

禁闭求生野草茎干是游戏中非常重要的材料之一，玩家获取后能够制作不少建筑，那么禁闭求生野草茎干怎么获得，一起来看看吧。

禁闭求生野草茎干获取方法

野草茎干是游戏中一种非常重要的材料，可以通过砍蒲公英获得。

获得野草茎干后可以抗去实验室分析，分析了就可以做露水收集器了。

前期推荐建家的地方是出生点的峡谷出来后见到的第一个地标——棒球。

选择这里建家的优点是附近草板，干草，野草茎干，三叶草等资源丰富，同时还有三处蘑菇刷新点，黎明和傍晚附近的草叶都有不低的概率刷新露水，野外工作站距离近。

另一方面是交通相对比较便捷，几乎去整个下庭院的主要地区需要的时间都差不多，中后期拉上滑索之后更甚之。