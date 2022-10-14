太吾绘卷纯阳内功有几种 纯阳身法有哪些

2022-10-17 09:04:39 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中有多种功法可以使用，其中纯阳内功和身法有很多，每一种功法都有不同的效果，那么太吾绘卷纯阳内功和身法有哪些？一起来看看吧。

太吾绘卷纯阳内功和身法介绍

内功部分

1：一字混元桩

具体效果为：

正：运用者仅消耗提气时，恢复架势，数值为所消耗提气的50%

逆：运用者仅消耗架势时，恢复提气，数值为所消耗架势的50%

点评：

这个内功的效果是非常实用的，偏向于速发的流派，在许多混合流派中都有应用。

但如果玩家玩单纯阳或者处于极端大前期，这个内功反倒可能用处不大。

混元桩本身是2轻灵1奇窍的格子分布，对于腿短的纯阳玩家而言，前期的身法选择极为有限，两个轻灵可能完全不知道挂什么好，所以单纯阳玩家可能不太适合用这个度过前期

2：武当混元功

具体效果为：和图中一样

点评：

武当混元功本身是1摧破2轻灵3护体的格子分布，对于护体功法较多的纯阳玩家来说是相对不错的内功，此时游戏也到了中期，即使是短腿纯阳玩家也有了不少功能性身法可以选择，特效也是针对中后期混伤boss的。具体打法是把资源堆在某一种防御属性和化解属性而相对放弃其它，才可能触发这个特效。

但......相对而言，由于混元人称小纯阳(确信)，纯阳内力对属性的加值不能说是完全一样，只能说除了毒抗没什么不同，想要特地发挥出这个内功的特效，某种意义上属性就必须产生偏向，不能平均。这就需要用很多的资源，对于不擅长计算和设计的玩家，这个内功可能就不是一个好的选择，毕竟中三阶的格子数量完全相同，能玩别的简单一点的套路就没必要非要搞这个。

而且这个内功是针对混伤boss的，准备拿这个去扛大岳瑶常的玩家还是尽快找到下一任太吾比较好。

3：千锤百炼篇

具体效果为：

正：运用者装备的武器每有1次精制，就令敌人造成直接伤害的伤害分数-4%加成

逆：运用者装备的武器每有1次精制，就令运用者造成直接伤害的伤害分数+4%加成

点评：

千锤百炼的格子分布是2轻灵2护体2奇窍，加上特效，可以说是神中神。

什么?你说算不明白4%加成是什么?没有关系，反正你就精致满了肯定没错。

对于前中期的纯阳玩家来说，如果想要玩一些减伤反震流派，可以带这个正练去叠一叠挂件绝技的属性，而且不管怎么说，这对于任何内力的玩家都是一个好选择，毕竟想要自己造点好装备，是必然要去的一个地方。

4：小玉阳神功

注：此处略过了铸剑的祭魂生威篇，但需要说明的是，祭魂生威篇是一个非常好的内功选择，但特点不够突出所以略过

具体效果为：

正：运用者在战斗中获得真气的数量+50%加成

逆：运用者在战斗中消耗真气的数量-50%加成

点评：

格子分布2轻灵2护体2奇窍，一眼无敌，鉴定为纯阳六品最强神功。

语茯花传下来的武功就是好用，这个50%是什么意思呢? 我举例说明一下

假设正练小玉阳，正练龙回首，当敌人击中玩家时，玩家摧破依然是+1，因为1的50%不到1，向下取整了;

但如果玩家用正龙吐珠(摧破真气+2)，实际就会+3;如果玩家使用了凌云飞渡(真气+3)，实际效果就会变成+4;

假设逆练小玉阳，敌人对玩家使用了天河等-1真气的武功，那么实际效果就会让-1变成-0，依旧是因为1的50%不到1，向下取整。

但是需要注意，真气自然消散不计入损耗，所以想拿这个顶消散的玩家还是换一个比较好

那么小玉阳的实际用途在哪里呢?相信即使我不用说大家也知道了，此时就要请出我们纯阳六品最强身法，天罡北斗步。

没错，天罡的效果是算在损耗里面的，我前面说纯阳腿短，确实是对的，但是我们可以在战斗中变强你怕不怕?

而且，逆小玉阳在对付某些具有减真气的boss时，也具有不错的疗效，建议大家不管是不是纯阳都来学一个。

5：入魔功

具体效果为：

正：运用者每个残毁的部位令敌人造成直接伤害的伤害分数-20%同源减益。

逆：运用者每个残毁的部位令运用者造成直接伤害的伤害分数+20%同源增益。

点评：

格子分布是5摧破3轻灵1护体(1万用)，建议不会详细计算伤害的数值怪玩家别用这个，但如果你单纯阳的话还是能用一用的，毕竟多一个万用格能多塞一个，但我觉得不如找别的属性借点正常的三品内功。

简单来说，每个残毁部位能提供20%的伤害减免，你说好用确实好用，但前提是自己已经被打个半死了......这玩意就是怪，老实说，如果格子够我肯定不选这个。

那这个武功的实际意义是什么呢?

实际意义就是，告诉玩家这玩意真的是语茯花直传武功，龙语茯的六个拳掌全和部位残毁有关，我觉得玩家就不应该学这个，只有龙语茯才能真正发挥这东西的神力。

身法部分

1：五步梅花桩

点评：梅花桩必须逆练，这个身法是在玩家想玩前期反击流时候很好用的一个身法，但同时需要去伏龙坛进修醉八仙拳才能发挥效果，属于前期的降智流派，后面会和醉八仙拳一起说明

2：云环步

点评：拂尘逃课专用身法，这其实也是最常见的削脚力逃课身法的拂尘版，身法本身没什么可说的，不想逃课的玩家可以无视这个。

3：天(武)罡(当)北(无)斗(敌)步(鸭)

点评：纯阳最强身法没有之一，神中神，无敌中的无敌，最强中的最强，你说你玩错神指?来武当学个身法吧;你说你跑不动?来武当学个身法吧!!

天罡步主要配合逆小玉阳使用，第一次就能把自身轻灵翻倍，极大解决了纯阳腿短的问题，某种意义上来说，纯阳居然一下子就能成为五属性中跑得最快的属性，不可谓不无敌。

天罡步最强的部分在于，它并不限定前进或是后退，在一众莫名其妙限定前进后退的身法中显得格外清流，建议大家都来学一个。

4：凌云飞渡

点评：纯阳唯一的蓄力移动身法，处于要说有用也有用，但感觉还是没啥用的尴尬位置，或许在躲避boss技能的时候会产生奇效，但也仅此而已了，不过毕竟还是纯阳唯一，练一练带着，有时候还是会产生点作用的。

5：八方诸式

点评：

七品神中神身法，我知道你们大家都很喜欢平A，但同时这玩意也能用来攒式，可以前期用来快速释放某些有用的摧破，铸剑的三攻势巨阙侠可能会非常喜欢这个，或者说铸剑佬搞个八方巨阙劈劈劈巨阙劈劈劈就完事了，这一套甚至能用到剑4，铸剑玩家就是这么朴实无华。

6：乘龙术

点评：

乘龙术数值和特效上本身都没有什么值得说的，只是需要提醒，乘龙术由于有无法消除身法脚力的特效，有时候可以对boss进行针对性处理，比如大岳的斩恶龙，可以用这招顶一下，卡一卡距离。

7：天开流陨式

点评：

天开流陨式本身只是个套路化的模板特效，和凌六虚，青女履冰一样都是单命中的加强身法。

但这同时也说明，这三个模板身法都有着相同的用法---那就是堆单一命中用大威力摧破爆伤害。

这就必须要结合现在版本的伤害机制来说，现在版本的摧破伤害机制，是选取差值最大的一个命中进行最后的伤害形成。这也就衍生出了一个最基本的堆伤害思路，保证摧破本身能够十成命中，与此同时极端堆单一命中，以此达成最大伤害。

但值得注意的是，在高难度下玩家再怎么堆单一命中，感觉也不太可能堆出刀刀烈火一拳30重创，如果真有人能堆出来，那么这几个单一命中加成的身法的实用性会进一步提高。

同时，剑4时候也有很多可以代替的好用的身法，不一定非要选择天开来堆伤害，这也是玩家需要根据自身情况来具体分析的。

8：赤脚功

点评：

赤脚功本身没什么特色，但它属于单命中(力道)加成身法，可以在前期对伏龙的武功产生非常不错的伤害加成，属于伏龙前期堆伤害必学的。

9：伏龙奋跃

点评：

和赤脚功类似，伏龙奋跃属于大路货的模板身法，它唯一的优点就是单力道加成，在中期，玩家没有好身法选择的时候就可以无脑选个伏龙奋跃开摧破，毕竟单力道加成对伤害的补正还是非常明显的。

10：醉卧东海

点评：

时停剑玩家最喜欢的身法，虽然我不玩时停剑就是了。时停剑套路我觉得不需要细说了，属于人人都能会的无脑逃课玩法。

醉卧东海除了时停剑，在其它场景应用不多，毕竟数值上最高只有40%的同源增益，醉卧东海更偏向一个功能性身法，除了时停剑，大家或许还能开发出别的什么骚操作?比如八卦掌什么的或许能用这个搞点骚东西，但如果要打伤害的话我真觉得单命中身法比这个靠谱得多。