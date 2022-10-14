太吾绘卷然山派地区恩义是什么 然山派地区恩义怎么获得

2022-10-13 09:11:50 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷然山派是游戏中的门派之一，玩家能在这个门派区域中获得恩义，那么太吾绘卷然山派恩义有什么用？一起来看看吧。

太吾绘卷然山派恩义介绍

然山派是游戏里立场为中庸的中立门派，在然山派的地盘上打一些土匪盗贼就可以获得一些地区恩义，而然山派地区恩义的作用就是王禅典籍，使用之后可以直接改变自己或者同道的立场。

然山派的地区恩义使用之后就可以发动恩义互动王禅典籍，可以与然山派中上三阶的NPC进行王禅典籍互动，改变自己或同道的立场(立场数值变动250)。