太吾绘卷血童不死流功法怎么选 血童不死流怎么玩

2022-10-12 09:12:09 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷血童不死功是游戏中很强力的一种功法，这个功法在战斗中使用后不会死亡，那么太吾绘卷血童不死流功法怎么搭配？一起来看看吧。

太吾绘卷血童不死流玩法

内功洗髓经加大太阴(其实二选一就行，主要是保证功法发挥)催破峨嵋派金顶千针加玉女刺。身法是界清的魅魔身法加逆练的峨眉上七品身法。护体是圣灯启悟绝，重点是奇窍，正练血童不死身加武当六品绝技加心无定意或者七星横链。这样下来应该还有空的栏位看情况带。

血童不死身(正)：只要内息紊乱没满就不会死，

武当六品绝技(正)：催破功法十成发挥就减内息紊乱

金顶千针(正)：释放时若有四个或更多刺式就会只消耗两个刺式并重复释放直到不能释放

玉女刺(正)：释放过后获得三层标记，每当反击敌人就消耗一层并无消耗释放一次玉女刺但不获得标记

心无定意(正)：每当获得可用的式后概率额外获得一个

七星横链(正)：当有七个可用式后，释放催破将不消耗式

界青门六品魅魔身法(正)：每向前移动1距离，就吸取对手的一点催破真气，最多是自身催破真气的三倍

峨眉上七品身法(逆)：持续时间用对刺攻击敌人时损耗对手脚力

圣灯启悟绝(正)：防住对手的普攻时以一定倍率反击，获得两个可用式，减轻两处伤势

这个bd的念出在于最大限度的使用了消除内息紊乱的武当绝技，在装备木质对刺的情况下玉女刺和金顶千针可以很容易多次释放，每次释放都能消除内息紊乱，而七品身法加上对刺的快速攻击可以让敌人罚站，要么且近战被你反击要么只能站着挨打。内力就是主轻灵次催破或奇窍，护体是什么，血童不死不灭。