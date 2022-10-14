太吾绘卷剑冢boss怎么打 剑冢怎么过

2022-10-12 09:08:21 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷剑冢是游戏中很难打的一个副本，每一个剑冢的boss都不同，打起来难度很大，下面就为大家分享太吾绘卷剑冢boss打法。

太吾绘卷剑冢boss打法

游戏中的战斗ai有一定的问题，所以我们可以凭借这一点来打boss，只要你催破够高空手能打出伤害就行。

就是当打boss的时候，进去的时候看他的攻击范围，比如说6-9，你就追着boss走，他会切换成近战的，比如说2-5，你要卡好距离，这个时候不要急着打，你往后拉扯就行，他可能会换回去。

来回一次或者两次或者你切换进去后，他就卡死在一个武器上不会换了，你就可以疯狂平a。